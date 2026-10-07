Lokantaları aratmayan tepsi kebabı tarifi! İşte püf noktası

Türk mutfağının sevilen yemeklerinden tepsi kebabı, özellikle pratik hazırlanışı ve doyurucu yapısıyla öne çıkıyor. Kıymalı harcın sebzeler ve baharatlarla harmanlanıp tepsiye yayıldığı tarif, fırında pişirilerek sofraya geliyor. Geleneksel tariflerde kuzu kıyma veya dana-kuzu karışımı tercih edilirken üzerine domates ve biber eklenebiliyor.

TEPSİ KEBABI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Kebabı için:

750 gram orta yağlı kıyma

1 adet kırmızı kapya biber

2 adet yeşil biber

4 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Üzeri için:

2 adet domates

3 adet yeşil biber

Sosu için:

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı su

TEPSİ KEBABI NASIL YAPILIR?

Öncelikle kapya biber, yeşil biber, sarımsak ve maydanozu ince ince doğrayın. Hazırladığınız sebzeleri orta yağlı kıyma ile geniş bir kaba alın. Tuz, karabiber ve pul biberi ekleyerek tüm malzemeler iyice özdeşleşene kadar yoğurun.

Hazırladığınız kıymalı harcı yağlanmış geniş bir fırın tepsisine aktarın. Harcı elinizle bastırarak tepsinin tamamına eşit kalınlıkta yayın. Kıymanın çok ince yayılmaması, pişirme sırasında fazla küçülüp kurumasını önlemeye yardımcı olur.

Domatesleri dilimleyin, yeşil biberleri de hazırlayın. Domates ve biberleri kıymalı harcın üzerine düzenli şekilde yerleştirin.

Ayrı bir kapta domates salçası ile suyu karıştırın ve hazırladığınız sosu kebabın üzerine gezdirin.

Önceden ısıtılmış 190-200 derece fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirin. Kebabın üzeri güzelce kızardığında fırından çıkarıp birkaç dakika dinlendirin. Farklı tariflerde pişirme sıcaklığı ve süresi değişebilse de yüksek ısıda kontrollü pişirme, kebabın hem kızarmasını hem de içinin kurumamasını sağlar.