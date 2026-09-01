Lokum gibi etin lezzet sırrı: MasterChef kuzu küşleme ve beğendi tarifi

Kuzu etinin en özel ve yumuşak bölümlerinden hazırlanan küşleme, közlenmiş patlıcanın kremamsı dokusuyla buluştuğunda sofraya hem şık hem de oldukça lezzetli bir ana yemek geliyor. Etin doğru şekilde pişirilmesiyle yumuşaklığını koruyan küşleme, tereyağı ve sütle hazırlanan beğendinin yoğun aromasıyla tamamlanıyor. Peki, küşleme nasıl yapılır ve beğendi hangi malzemelerle hazırlanır? İşte adım adım kuzu küşleme ve beğendi tarifi...