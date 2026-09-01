Lokum gibi etin lezzet sırrı: MasterChef kuzu küşleme ve beğendi tarifi

Kuzu etinin en özel ve yumuşak bölümlerinden hazırlanan küşleme, közlenmiş patlıcanın kremamsı dokusuyla buluştuğunda sofraya hem şık hem de oldukça lezzetli bir ana yemek geliyor. Etin doğru şekilde pişirilmesiyle yumuşaklığını koruyan küşleme, tereyağı ve sütle hazırlanan beğendinin yoğun aromasıyla tamamlanıyor. Peki, küşleme nasıl yapılır ve beğendi hangi malzemelerle hazırlanır? İşte adım adım kuzu küşleme ve beğendi tarifi...
KUZU KÜŞLEME VE BEĞENDİ TARİFİ
Malzemeler
Kuzu küşleme için:
- 600 gram kuzu bonfile (küşleme)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kekik
Beğendi için:
- 4 adet orta boy patlıcan
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı un
- 1,5 su bardağı süt
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- Yarım çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
KUZU KÜŞLEME VE BEĞENDİ YAPILIŞI
Öncelikle patlıcanları közleyin.
Közlenen patlıcanların kabuklarını soyup iç kısmını ince ince doğrayın.
Beğendi için tereyağını tavada eritin.
Unu ekleyip kokusu çıkana kadar, rengini fazla koyulaştırmadan kavurun.
Sütü yavaş yavaş ilave ederek sürekli karıştırın.
Karışım koyulaşmaya başladığında közlenmiş patlıcanları ekleyin.
Tuz ve karabiberi ilave edip birkaç dakika karıştırarak pişirin.
Son olarak rendelenmiş kaşar peynirini ekleyip peynir tamamen eriyene kadar karıştırın.
Beğendiyi ocaktan alın.
Küşlemeleri fazla kalın olmayacak şekilde hazırlayın.
Üzerlerine tuz, karabiber ve kekik serpin.
Tavayı iyice ısıtın.
Zeytinyağını ekledikten sonra küşlemeleri tavaya alın ve yüksek ateşte iki tarafını da kısa süre mühürleyin.
Tereyağını ekleyerek etleri birkaç dakika daha pişirin.
Küşlemenin kurumaması için fazla pişirmemeye dikkat edin.
Servis tabağına sıcak beğendiyi yayın.
Üzerine pişirdiğiniz kuzu küşlemeleri yerleştirin.
Dilerseniz üzerine tavada kalan tereyağlı sostan gezdirerek sıcak servis edin.
Afiyet olsun!