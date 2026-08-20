Lübnan mutfağının efsane atıştırmalığı: Batata Harra

Lübnan ve Levant mutfağının mezeler kralı olan Batata Harra (kelime anlamıyla Acılı Patates), sıradan bir patates kızartmasını gurme seviyesine taşıyan harika bir lezzet dengesidir. Bu tarifi benzersiz kılan; dışı kütür kütür kızarmış patateslerin, taze kişniş ve sarımsak aromasını içeren sıcak yağla tavada hızlıca harmanlanarak sosu içine çekmesidir. Limonun sunduğu ekşilik ile acının uyumu her lokmada damakta adeta bir lezzet patlaması yaratır.
BATATA HARRA TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet büyük boy sarı patates
- Kızartmak için bol sıvı yağ (veya fırında çıtırlaştırmak için 3 yemek kaşığı zeytinyağı)
- 3 yemek kaşığı kaliteli sızma zeytinyağı
- 5 diş sarımsak (incecik ezilmiş)
- 1 adet taze kırmızı veya yeşil acı biber (ince halka doğranmış)
- 1 tatlı kaşığı acı pul biber veya kırmızı toz biber
- 1 tatlı kaşığı kişniş tozu
- Yarım demet taze kişniş (veya taze maydanoz - ince kıyılmış)
- 1 adet taze sıkılmış limonun suyu
- 1 tatlı kaşığı deniz tuzu
Yapılışı
- Doğranmış küp patatesleri nişastasını atması için soğuk suda 10 dakika bekletin ve tamamen kurulayın. Kızgın derin yağda (180°C) dışı altın sarısı ve çıtır olana kadar yaklaşık 7-8 dakika kızartın. Kızaran patatesleri kağıt havlu üzerine alın.
- Geniş bir tavaya 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağını alın. Ezilmiş sarımsakları ve kıyılmış taze acı biberleri ekleyip kısık ateşte sarımsakları yakmadan, kokusu çıkana kadar 1 dakika soteleyin.
- Toz kişnişi ve pul biberi ekleyip yağda aromalarını salması için 30 saniye karıştırın.
- Sıcak ve çıtır patatesleri tavadaki aromatik yağın içine atın. Yüksek ateşte tavayı sallayarak patateslerin her tarafının bu sarımsaklı ve acılı sosla kaplanmasını sağlayın.
- Taze sıkılmış limon suyunu ve kıyılmış taze kişnişi ekleyip hızlıca 1-2 kez çevirin ve hemen ocaktan alın.