Lübnan mutfağının efsane atıştırmalığı: Batata Harra

Lübnan ve Levant mutfağının mezeler kralı olan Batata Harra (kelime anlamıyla Acılı Patates), sıradan bir patates kızartmasını gurme seviyesine taşıyan harika bir lezzet dengesidir. Bu tarifi benzersiz kılan; dışı kütür kütür kızarmış patateslerin, taze kişniş ve sarımsak aromasını içeren sıcak yağla tavada hızlıca harmanlanarak sosu içine çekmesidir. Limonun sunduğu ekşilik ile acının uyumu her lokmada damakta adeta bir lezzet patlaması yaratır.

BATATA HARRA TARİFİ

Malzemeler

4 adet büyük boy sarı patates

Kızartmak için bol sıvı yağ (veya fırında çıtırlaştırmak için 3 yemek kaşığı zeytinyağı)

3 yemek kaşığı kaliteli sızma zeytinyağı

5 diş sarımsak (incecik ezilmiş)

1 adet taze kırmızı veya yeşil acı biber (ince halka doğranmış)

1 tatlı kaşığı acı pul biber veya kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı kişniş tozu

Yarım demet taze kişniş (veya taze maydanoz - ince kıyılmış)

1 adet taze sıkılmış limonun suyu

1 tatlı kaşığı deniz tuzu

Yapılışı