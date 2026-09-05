Lübnan mutfağının enfes lezzeti: Kibbeh Nayyeh

Lübnan ve Levant mutfak kültürünün en prestijli lezzetlerinden biri olan Kibbeh Nayyeh, Orta Doğu gastronomi mirasının en rafine örneklerindendir. Bizim acılı çiğ köftemizden ve Fransız usulü Steak Tartare’dan tamamen ayrılan bu lezzet; etin pürüzsüz dokusu ile taze otların (nane-fesleğen) ve zeytinyağının oluşturduğu ferahlatıcı dengede saklıdır. Geleneksel olarak Pazar aile yemeklerinde veya özel davetlerde taze pide ve zeytinyağı eşliğinde meze olarak sunulur.
KİBBEH NAYYEH TARİFİ
Malzemeler
- 400 gram çok taze, sinirsiz ve tamamen yağsız kuzu bonfile/biftek (veya dana kontrfile - buz gibi soğutulmuş)
- 1 su bardağı esmer veya sarı ince köftelik bulgur (soğuk suda yıkanıp iyice süzülmüş)
- 1 adet küçük boy kuru soğan (rendelenmiş ve suyu tamamen sıkılmış)
- Yarım demet taze nane yaprağı (incecik kıyılmış)
- 8-10 dal taze fesleğen yaprağı (incecik kıyılmış)
- 1 tatlı kaşığı Lübnan Yedi Baharatı (Baharat - taze bahar, tarçın, karabiber, karanfil, muskat karışımı)
- 1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber (veya acı biber salçası)
- 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı kimyon
- İşlem için: 4-5 adet buz küpü (eti yoğururken soğuk tutmak için)
- Yarım su bardağı kaliteli sızma zeytinyağı (cömertçe kullanılmalıdır)
- Çam fıstığı veya ceviz içi
- Taze nane yaprakları ve taze dilimlenmiş turp, taze soğan
Yapılışı
- Sinirlerinden tamamen arındırılmış buz gibi soğuk eti mutfak robotuna (tercihen taş havana) alın. İçine 2-3 adet buz küpü ekleyip pürüzsüz macun gibi bir doku alana kadar çekin.
- Ayrı bir kasede suyu sıkılmış soğanı, incecik kıyılmış taze naneyi, fesleğeni, tuzu ve baharatları karıştırın. Yıkanıp süzülmüş ince bulguru ekleyip elinizle hafifçe harmanlayın.
- Çekilmiş et pürüzsüz macun harcıyla bulgur ve ot karışımını birleştirin. Isınmaması için arada 1-2 adet buz küpü ilave ederek bulgurlar tamamen yumuşayıp etle tek bir gövde olana kadar 8-10 dakika yoğurun.
- Hazırladığınız Kibbeh Nayyeh'i oval veya yuvarlak bir servis tabağına alın. Elinizi zeytinyağına batırarak üzerini düzleştirin. Kaşığın arkası veya parmak uçlarınızla etin üzerinde çukurlar/desenler açın.
- Açtığınız çukurlara cömertçe sızma zeytinyağı doldurun. Üzerini kavrulmuş çam fıstığı, ceviz, taze nane yaprakları ve taze soğan dilimleriyle süsleyin.