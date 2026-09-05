Lübnan mutfağının enfes lezzeti: Kibbeh Nayyeh

Lübnan ve Levant mutfak kültürünün en prestijli lezzetlerinden biri olan Kibbeh Nayyeh, Orta Doğu gastronomi mirasının en rafine örneklerindendir. Bizim acılı çiğ köftemizden ve Fransız usulü Steak Tartare’dan tamamen ayrılan bu lezzet; etin pürüzsüz dokusu ile taze otların (nane-fesleğen) ve zeytinyağının oluşturduğu ferahlatıcı dengede saklıdır. Geleneksel olarak Pazar aile yemeklerinde veya özel davetlerde taze pide ve zeytinyağı eşliğinde meze olarak sunulur.

KİBBEH NAYYEH TARİFİ

Malzemeler

400 gram çok taze, sinirsiz ve tamamen yağsız kuzu bonfile/biftek (veya dana kontrfile - buz gibi soğutulmuş)

1 su bardağı esmer veya sarı ince köftelik bulgur (soğuk suda yıkanıp iyice süzülmüş)

1 adet küçük boy kuru soğan (rendelenmiş ve suyu tamamen sıkılmış)

Yarım demet taze nane yaprağı (incecik kıyılmış)

8-10 dal taze fesleğen yaprağı (incecik kıyılmış)

1 tatlı kaşığı Lübnan Yedi Baharatı (Baharat - taze bahar, tarçın, karabiber, karanfil, muskat karışımı)

1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber (veya acı biber salçası)

1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı kimyon

İşlem için: 4-5 adet buz küpü (eti yoğururken soğuk tutmak için)

Yarım su bardağı kaliteli sızma zeytinyağı (cömertçe kullanılmalıdır)

Çam fıstığı veya ceviz içi

Taze nane yaprakları ve taze dilimlenmiş turp, taze soğan

Yapılışı