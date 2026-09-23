Lübnan mutfağının meşhur lezzeti: Tabule tarifi

Tabule, özellikle Lübnan mutfağıyla özdeşleşen, maydanozun ön planda olduğu ferah bir salata çeşididir. İnce bulgur, maydanoz, taze nane, domates ve taze soğan gibi malzemelerle hazırlanır. Zeytinyağı, limon ve nar ekşisi ise salataya lezzet verir. Tabule, görünüşü ve kullanılan bulgur nedeniyle kısıra benzese de iki tarif arasında önemli bir fark bulunur. Kısırda bulgur daha baskınken geleneksel tabulede maydanoz ve diğer yeşillikler öne çıkar.

TABULE TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 su bardağı ince bulgur

1 bağ maydanoz

Yarım bağ taze nane

3-4 dal taze soğan

1 küçük boy kırmızı soğan

3-4 adet domates veya 8-10 adet çeri domates

1 limonun suyu

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

1-2 yemek kaşığı nar ekşisi

Tuz

Karabiber

TABULE NASIL YAPILIR?

Öncelikle ince bulgur geniş bir kaba alınır. Üzerine sıcak su eklenerek kabın üzeri kapatılır ve bulgurun yumuşaması için yaklaşık 10-20 dakika bekletilir.

Bu sırada maydanoz ve taze nane iyice yıkanır ve fazla suyu süzdürülür. Ardından yeşillikler mümkün olduğunca ince şekilde doğranır. Taze soğan ve kırmızı soğan da ince ince kıyılır.

Domatesler küçük küpler halinde doğranır. Eğer çeri domates kullanılıyorsa ikiye bölündükten sonra küçük parçalar halinde hazırlanabilir. Domateslerin fazla suyunun süzülmesi, salatanın fazla sulanmasını önlemeye yardımcı olur.

Yumuşayan bulgur geniş bir karıştırma kabına alınır. Üzerine doğranan maydanoz, nane, taze soğan, kırmızı soğan ve domates eklenir.

Ayrı bir kapta zeytinyağı, limon suyu, nar ekşisi, tuz ve karabiber karıştırılır. Hazırlanan sos salatanın üzerine gezdirilir ve bütün malzemeler nazikçe harmanlanır.

Hazırlanan tabule, lezzetinin oturması için kısa süre buzdolabında dinlendirildikten sonra servis edilir.

TABULENİN PÜF NOKTALARI

Maydanoz ve nane doğranmadan önce iyice kurutulmalıdır.

Yeşillikler mümkün olduğunca ince doğranmalı ancak ezilmemelidir.

Bulgur fazla sıcak suyla şişirilmemeli, yumuşaması için kontrollü miktarda su kullanılmalıdır.

Domateslerin fazla suyu süzülmelidir.

Limon ve zeytinyağı miktarı damak tadına göre ayarlanabilir.

Nar ekşisi tabuleye hoş bir ekşilik ve aroma verir.

Servisten önce kısa süre dinlendirmek malzemelerin lezzetlerinin bütünleşmesine yardımcı olur.