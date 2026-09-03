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Macar mutfağının enfes tarifi: Rakott krumpli

Macar mutfağının enfes tarifi: Rakott krumpli

3.09.2026 15:18:00
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Haber Merkezi
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Macar mutfağının enfes tarifi: Rakott krumpli

Haşlanmış patates dilimlerinin arasına baharatlı Macar sucuğu (Kolbász), haşlanmış yumurta ve katı ekşi kremanın katman katman dizilip fırında üzeri altın sarısı olana kadar pişirildiği Macaristan’ın en sevilen ev yemeği klasiğidir.
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Macar mutfağının en köklü ve doyurucu fırın yemeklerinden biri olan Rakott Krumpli (kelime anlamıyla "Katmanlı Patates"), Doğu Avrupa’nın konforlu ev lezzetlerinin başında gelir. Bu yemeği büyüleyici kılan; paprikalı baharatlı sucukların fırında saldığı kırmızı lezzetli yağın, nişastalı patates ve yumurta katmanları tarafından emilmesi, üzerini kaplayan ekşi kremanın ise zengin aromaları yumuşacık bir dokuyla dengelemesidir.

RAKOTT KRUMPI TARİFİ

Malzemeler

  • 1 kg haşlanmalı sarı patates 
  • 5 adet yumurta (haşlanmış, kabukları soyulup dilimlenmiş)
  • 200 gram Macar sucuğu (Kolbász) veya baharatlı/sarımsaklı kuru sucuk (ince dilimlenmiş)
  • 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı (kabı yağlamak ve katmanlar için)
  • 400 gram katı ekşi krema (Tejföl - veya susuz katı süzme yoğurt + 2 yemek kaşığı krema karışımı)
  • 1 adet yumurta sarısı (ekşi kremaya bağlayıcılık katmak için)
  • 1 tatlı kaşığı tatlı Macar toz biberi (Paprika)
  • 1 tatlı kaşığı tuz ve taze çekilmiş karabiber
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar veya Gouda peyniri (isteğe bağlı)

Yapılışı

  1. Patatesleri kabuklarıyla tuzlu suda çatal batacak kadar (ama dağılmayacak şekilde) haşlayın. Yumurtaları katı olacak şekilde (8-9 dakika) haşlayın. İkisini de soğutup soyun ve halka halka dilimleyin.
  2. Bir kapta ekşi kremayı, 1 adet yumurta sarısını, tatlı toz biberi, tuzu ve karabiberi pürüzsüz olana kadar çırpın.
  3. Isıya dayanıklı borcam veya güveç kabını eritilmiş tereyağı ile cömertçe yağlayın.
  4. En alt katmana patates dilimlerinin yarısını hafif üst üste gelecek şekilde dizin. Üzerine biraz tuz ve karabiber serpin.
  5. Patateslerin üzerine haşlanmış yumurta dilimlerini ve ince doğranmış sucuk parçalarını yayın.
  6. Hazırladığınız ekşi kremalı sosun yarısını bu katmanın üzerine kaşıkla gezdirin.
  7. Kalan patates dilimlerini en üste dizerek tüm harcın üzerini kapatın. Kalan ekşi kremalı sosu patateslerin üzerine tamamen yayın ve düzleştirin (Arzu ederseniz en üste rendelenmiş peynir serpiştirin).
  8. Önceden ısıtılmış 190°C fırında, üzeri altın sarısı renk alıp sos kabarana kadar yaklaşık 35-40 dakika fırınlayın.
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