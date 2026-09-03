Macar mutfağının enfes tarifi: Rakott krumpli

Macar mutfağının en köklü ve doyurucu fırın yemeklerinden biri olan Rakott Krumpli (kelime anlamıyla "Katmanlı Patates"), Doğu Avrupa’nın konforlu ev lezzetlerinin başında gelir. Bu yemeği büyüleyici kılan; paprikalı baharatlı sucukların fırında saldığı kırmızı lezzetli yağın, nişastalı patates ve yumurta katmanları tarafından emilmesi, üzerini kaplayan ekşi kremanın ise zengin aromaları yumuşacık bir dokuyla dengelemesidir.

RAKOTT KRUMPI TARİFİ

Malzemeler

1 kg haşlanmalı sarı patates

5 adet yumurta (haşlanmış, kabukları soyulup dilimlenmiş)

200 gram Macar sucuğu (Kolbász) veya baharatlı/sarımsaklı kuru sucuk (ince dilimlenmiş)

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı (kabı yağlamak ve katmanlar için)

400 gram katı ekşi krema (Tejföl - veya susuz katı süzme yoğurt + 2 yemek kaşığı krema karışımı)

1 adet yumurta sarısı (ekşi kremaya bağlayıcılık katmak için)

1 tatlı kaşığı tatlı Macar toz biberi (Paprika)

1 tatlı kaşığı tuz ve taze çekilmiş karabiber

1 su bardağı rendelenmiş kaşar veya Gouda peyniri (isteğe bağlı)

Yapılışı