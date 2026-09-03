Macar mutfağının enfes tarifi: Rakott krumpli

Macar mutfağının en köklü ve doyurucu fırın yemeklerinden biri olan Rakott Krumpli (kelime anlamıyla "Katmanlı Patates"), Doğu Avrupa’nın konforlu ev lezzetlerinin başında gelir. Bu yemeği büyüleyici kılan; paprikalı baharatlı sucukların fırında saldığı kırmızı lezzetli yağın, nişastalı patates ve yumurta katmanları tarafından emilmesi, üzerini kaplayan ekşi kremanın ise zengin aromaları yumuşacık bir dokuyla dengelemesidir.
RAKOTT KRUMPI TARİFİ
Malzemeler
- 1 kg haşlanmalı sarı patates
- 5 adet yumurta (haşlanmış, kabukları soyulup dilimlenmiş)
- 200 gram Macar sucuğu (Kolbász) veya baharatlı/sarımsaklı kuru sucuk (ince dilimlenmiş)
- 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı (kabı yağlamak ve katmanlar için)
- 400 gram katı ekşi krema (Tejföl - veya susuz katı süzme yoğurt + 2 yemek kaşığı krema karışımı)
- 1 adet yumurta sarısı (ekşi kremaya bağlayıcılık katmak için)
- 1 tatlı kaşığı tatlı Macar toz biberi (Paprika)
- 1 tatlı kaşığı tuz ve taze çekilmiş karabiber
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar veya Gouda peyniri (isteğe bağlı)
Yapılışı
- Patatesleri kabuklarıyla tuzlu suda çatal batacak kadar (ama dağılmayacak şekilde) haşlayın. Yumurtaları katı olacak şekilde (8-9 dakika) haşlayın. İkisini de soğutup soyun ve halka halka dilimleyin.
- Bir kapta ekşi kremayı, 1 adet yumurta sarısını, tatlı toz biberi, tuzu ve karabiberi pürüzsüz olana kadar çırpın.
- Isıya dayanıklı borcam veya güveç kabını eritilmiş tereyağı ile cömertçe yağlayın.
- En alt katmana patates dilimlerinin yarısını hafif üst üste gelecek şekilde dizin. Üzerine biraz tuz ve karabiber serpin.
- Patateslerin üzerine haşlanmış yumurta dilimlerini ve ince doğranmış sucuk parçalarını yayın.
- Hazırladığınız ekşi kremalı sosun yarısını bu katmanın üzerine kaşıkla gezdirin.
- Kalan patates dilimlerini en üste dizerek tüm harcın üzerini kapatın. Kalan ekşi kremalı sosu patateslerin üzerine tamamen yayın ve düzleştirin (Arzu ederseniz en üste rendelenmiş peynir serpiştirin).
- Önceden ısıtılmış 190°C fırında, üzeri altın sarısı renk alıp sos kabarana kadar yaklaşık 35-40 dakika fırınlayın.