Macar mutfağının vazgeçilmezi: Gulaş

Macar çobanlarının (Gulyás) ovalarda döküm kazanlarda ateş üzerinde pişirmesiyle doğan bu lezzet, çorba ile yahni arasında kıvam bulan harika bir konfor yemeğidir. Yemeğin ruhu; unu veya nişastayı koyulaştırıcı olarak kullanmak yerine, bol soğanın yağda karamelize olarak sosu bağlamasında ve kaliteli tatlı Paprika’nın ete saldığı o büyüleyici kırmızı renkte saklıdır.

GULAŞ TARİFİ

Malzemeler

600 gram dana tranç veya kürek eti (2-3 cm'lik iri küpler halinde doğranmış)

2 yemek kaşığı domuz yağı (Mangalica) veya kaliteli tereyağı/sıvı yağ

3 adet büyük boy kuru soğan (küçük küp doğranmış - soğan miktarı lezzetin anahtarıdır)

3 diş sarımsak (ince kıyılmış)

2 yemek kaşığı tepeleme tatlı Macar toz kırmızı biberi (Kaliteli Paprika)

1 tatlı kaşığı dövülmüş kimyon tohumu

1 adet yeşil veya kırmızı tatlı biber (küp doğranmış)

1 adet olgun domates (kabuğu soyulup doğranmış)

1.5 litre sıcak et suyu veya su, tuz ve karabiber

2 adet orta boy patates (iri küp doğranmış)

2 adet havuç (halka doğranmış)

Csipetke (Koparılmış Hamur) İçin: 1 adet yumurta, 4-5 yemek kaşığı un ve bir çimdik tuz

Yapılışı