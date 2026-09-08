Macar mutfağının vazgeçilmezi: Gulaş

Macar çobanlarının (Gulyás) ovalarda döküm kazanlarda ateş üzerinde pişirmesiyle doğan bu lezzet, çorba ile yahni arasında kıvam bulan harika bir konfor yemeğidir. Yemeğin ruhu; unu veya nişastayı koyulaştırıcı olarak kullanmak yerine, bol soğanın yağda karamelize olarak sosu bağlamasında ve kaliteli tatlı Paprika’nın ete saldığı o büyüleyici kırmızı renkte saklıdır.
GULAŞ TARİFİ
Malzemeler
- 600 gram dana tranç veya kürek eti (2-3 cm'lik iri küpler halinde doğranmış)
- 2 yemek kaşığı domuz yağı (Mangalica) veya kaliteli tereyağı/sıvı yağ
- 3 adet büyük boy kuru soğan (küçük küp doğranmış - soğan miktarı lezzetin anahtarıdır)
- 3 diş sarımsak (ince kıyılmış)
- 2 yemek kaşığı tepeleme tatlı Macar toz kırmızı biberi (Kaliteli Paprika)
- 1 tatlı kaşığı dövülmüş kimyon tohumu
- 1 adet yeşil veya kırmızı tatlı biber (küp doğranmış)
- 1 adet olgun domates (kabuğu soyulup doğranmış)
- 1.5 litre sıcak et suyu veya su, tuz ve karabiber
- 2 adet orta boy patates (iri küp doğranmış)
- 2 adet havuç (halka doğranmış)
- Csipetke (Koparılmış Hamur) İçin: 1 adet yumurta, 4-5 yemek kaşığı un ve bir çimdik tuz
Yapılışı
- Derin bir tencerede (tercihen döküm) yağı eritin. Küp doğranmış soğanları ekleyin. Kısık-orta ateşte soğanlar tamamen yumuşayıp şeffaflaşana ve hafif altın sarısı olana kadar 8-10 dakika ağır ağır kavurun.
- Tencereyi ateşten kenara alın. Tatlı toz Paprika'yı ekleyip soğanlı yağla hızlıca karıştırın (Paprika direk yüksek ateşte kalırsa yanar ve acılaşır).
- Tencereyi tekrar ateşe alın. Et küplerini ve kıyılmış sarımsakları ekleyin. Etler kendi suyunu salıp çekene kadar 5-6 dakika soğanlı harçla soteleyin.
- Doğranmış biberi, domatesi, kimyonu, tuzu ve karabiberi ekleyin. Üzerine et suyunu dökün. Tencerenin kapağını kapatıp etler yumuşamaya başlayana kadar kısık ateşte yaklaşık 1 saat tıkırdatın.
- Doğranmış havuçları ve patatesleri tencereye ilave edin. Sebzeler yumuşayana kadar 20-25 dakika daha pişirmeye devam edin.
- Yumurta, un ve tuzu yoğurarak sert bir hamur elde edin. Parmak uçlarınızla hamurdan fındıktan küçük parçalar koparıp kaynayan gulyaşın içine atın. Hamurlar suyun yüzeyine çıkana kadar 5 dakika pişirin.