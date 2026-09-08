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Macar mutfağının vazgeçilmezi: Gulaş

Macar mutfağının vazgeçilmezi: Gulaş

8.09.2026 10:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Macar mutfağının vazgeçilmezi: Gulaş

Kuşbaşı dana etlerinin bol kuru soğan, tatlı Macar tozbiberi (Paprika), kimyon, patates ve havuçla toprak tencerede ağır ağır pişirilip ev yapımı küçük hamur parçacıklarıyla (Csipetke) sunulduğu Macaristan'ın en ikonik ve doyurucu milli yemeğidir.

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Macar çobanlarının (Gulyás) ovalarda döküm kazanlarda ateş üzerinde pişirmesiyle doğan bu lezzet, çorba ile yahni arasında kıvam bulan harika bir konfor yemeğidir. Yemeğin ruhu; unu veya nişastayı koyulaştırıcı olarak kullanmak yerine, bol soğanın yağda karamelize olarak sosu bağlamasında ve kaliteli tatlı Paprika’nın ete saldığı o büyüleyici kırmızı renkte saklıdır.

GULAŞ TARİFİ

Malzemeler

  • 600 gram dana tranç veya kürek eti (2-3 cm'lik iri küpler halinde doğranmış)
  • 2 yemek kaşığı domuz yağı (Mangalica) veya kaliteli tereyağı/sıvı yağ
  • 3 adet büyük boy kuru soğan (küçük küp doğranmış - soğan miktarı lezzetin anahtarıdır)
  • 3 diş sarımsak (ince kıyılmış)
  • 2 yemek kaşığı tepeleme tatlı Macar toz kırmızı biberi (Kaliteli Paprika)
  • 1 tatlı kaşığı dövülmüş kimyon tohumu
  • 1 adet yeşil veya kırmızı tatlı biber (küp doğranmış)
  • 1 adet olgun domates (kabuğu soyulup doğranmış)
  • 1.5 litre sıcak et suyu veya su, tuz ve karabiber
  • 2 adet orta boy patates (iri küp doğranmış)
  • 2 adet havuç (halka doğranmış)
  • Csipetke (Koparılmış Hamur) İçin: 1 adet yumurta, 4-5 yemek kaşığı un ve bir çimdik tuz

Yapılışı

  1. Derin bir tencerede (tercihen döküm) yağı eritin. Küp doğranmış soğanları ekleyin. Kısık-orta ateşte soğanlar tamamen yumuşayıp şeffaflaşana ve hafif altın sarısı olana kadar 8-10 dakika ağır ağır kavurun.
  2. Tencereyi ateşten kenara alın. Tatlı toz Paprika'yı ekleyip soğanlı yağla hızlıca karıştırın (Paprika direk yüksek ateşte kalırsa yanar ve acılaşır).
  3. Tencereyi tekrar ateşe alın. Et küplerini ve kıyılmış sarımsakları ekleyin. Etler kendi suyunu salıp çekene kadar 5-6 dakika soğanlı harçla soteleyin.
  4. Doğranmış biberi, domatesi, kimyonu, tuzu ve karabiberi ekleyin. Üzerine et suyunu dökün. Tencerenin kapağını kapatıp etler yumuşamaya başlayana kadar kısık ateşte yaklaşık 1 saat tıkırdatın.
  5. Doğranmış havuçları ve patatesleri tencereye ilave edin. Sebzeler yumuşayana kadar 20-25 dakika daha pişirmeye devam edin.
  6. Yumurta, un ve tuzu yoğurarak sert bir hamur elde edin. Parmak uçlarınızla hamurdan fındıktan küçük parçalar koparıp kaynayan gulyaşın içine atın. Hamurlar suyun yüzeyine çıkana kadar 5 dakika pişirin.
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