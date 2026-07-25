Makarnanın klasik efsanesi: Fettuccine Alfredo

Mutfak literatüründe Fettuccine Alfredo, adını 20. yüzyılın başlarında Roma'da eşi için bu efsanevi sosu geliştiren Alfredo di Lelio'dan alır. Orijinal İtalyan versiyonunda paket krema kullanılmaz; sosun o muazzam kremsi ve ipeksi dokusu tamamen tereyağı, Parmesan peyniri ve nişastalı makarna suyunun tavada hızlıca çırpılarak bağlanması (emülsiyon) ile elde edilir. Makarnanın sıcağıyla eriyen peynir, tereyağının zenginliğiyle birleşip her bir makarna teline kusursuzca yapışır.

FETTUCINE ALFREDO TARİFİ

Malzemeler

300 gram Fettuccine makarna (tereci yumurtalı taze fettuccine mükemmel sonuç verir)

3 litre su ve 1 yemek kaşığı kaya tuzu (haşlama için)

80 gram kaliteli tereyağı (küp küp doğranmış, soğuk veya oda sıcaklığında)

1.5 su bardağı taze ve ince rendelenmiş Parmesan (Parmigiano Reggiano) veya kaliteli eski kaşar/grana padano

1 su bardağı makarnanın haşlama suyu (sosun bağlayıcısıdır, saklayın)

Taze çekilmiş karabiber ve bir çimdik deniz tuzu

Yapılışı