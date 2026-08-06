Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mantı açmaya üşenenlere nefis tarif: Sosyete mantısı

Mantı açmaya üşenenlere nefis tarif: Sosyete mantısı

6.08.2026 14:01:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Mantı açmaya üşenenlere nefis tarif: Sosyete mantısı

Klasik mantıya pratik ve şık bir alternatif arayanların favorisi olan sosyete mantısı, yufka ve kıymalı harçla kolayca hazırlanıyor. Fırında çıtır çıtır pişen ve sarımsaklı yoğurtla servis edilen sosyete mantısı, özellikle kalabalık sofralar için ideal bir lezzet. İşte tam ölçülü sosyete mantısı tarifi ve püf noktaları...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Sosyete mantısı, klasik mantıya göre daha kısa sürede hazırlanan ve yufkanın içine kıymalı harç konularak şekillendirilen bir yemektir. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı sos eklenerek servis edilen mantı, hem doyurucu hem de oldukça lezzetlidir.

SOSYETE MANTISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

İç harcı için

  • 3 adet yufka
  • 300 gram kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay kaşığı pul biber

Yufkaları soslamak için

  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • Yarım çay bardağı su

Üzeri için

  • 1,5 su bardağı yoğurt
  • 1 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • İsteğe göre kuru nane

SOSYETE MANTISI YAPILIŞI

Öncelikle kuru soğanı küçük küçük doğrayın. Tavaya sıvı yağı alın ve soğanları yumuşayana kadar kavurun. Ardından kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin. Tuz, karabiber ve pul biberi ekleyerek karıştırın ve ocaktan alın.

Yufkalardan birini tezgaha serin. Sıvı yağ ve suyu bir kapta karıştırıp yufkanın üzerine sürün. Yufkayı önce ikiye, ardından tekrar ikiye bölerek dört üçgen parça elde edin.

Üçgen yufkaların geniş kısmına hazırladığınız kıymalı harçtan koyun. Yufkanın kenarlarını içe doğru katlayıp rulo şeklinde sarın. Ruloyu kendi etrafında döndürerek gül şekli verin. Diğer yufkalara da aynı işlemi uygulayın.

Hazırladığınız sosyete mantılarını yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine kalan sostan sürün. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzerleri altın rengini alıp çıtırlaşana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Bu sırada sarımsağı ezip yoğurtla karıştırın. Pişen mantıları servis tabağına alın. Üzerine sarımsaklı yoğurt dökün.

Tereyağını küçük bir tavada eritin. Pul biberi ekleyip kısa süre kızdırdıktan sonra mantıların üzerine gezdirin. İsteğe göre kuru nane serperek sıcak servis edin.

İlgili Konular: #mantı #sosyete mantısı

İlgili Haberler

Fırın kullanmadan hazırlanıyor: Pratik Eton Mess tarifi...
Fırın kullanmadan hazırlanıyor: Pratik Eton Mess tarifi... Çıtır beze, taze çilek ve yumuşacık kremanın buluştuğu Eton Mess, İngiliz mutfağının en pratik ve lezzetli tatlıları arasında yer alıyor. Özellikle yaz aylarında ferah bir alternatif arayanların favorisi olan Eton Mess, kısa sürede hazırlanmasıyla da dikkat çekiyor. İşte kolay ve nefis Eton Mess tarifi...
İncecik hamuru ve tel tel katlarıyla enfes lezzet: Tavada yağlı katmer tarifi
İncecik hamuru ve tel tel katlarıyla enfes lezzet: Tavada yağlı katmer tarifi Fırın kullanmadan hazırlanan tavada yağlı katmer, incecik açılan hamuru ve tereyağıyla oluşan katlarıyla kahvaltı sofralarına sıcacık bir lezzet taşıyor.
Lezzetiyle sofraların yıldızı: Pratik mercimek köftesi tarifi
Lezzetiyle sofraların yıldızı: Pratik mercimek köftesi tarifi Çay saatlerinin, gün sofralarının ve davetlerin vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan mercimek köftesi, pratik hazırlanışı ve doyurucu yapısıyla sofralarda yerini alıyor. Peki, tam kıvamında mercimek köftesi nasıl yapılır? İşte nefis mercimek köftesi tarifi ve püf noktaları..