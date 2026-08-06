Mantı açmaya üşenenlere nefis tarif: Sosyete mantısı

Sosyete mantısı, klasik mantıya göre daha kısa sürede hazırlanan ve yufkanın içine kıymalı harç konularak şekillendirilen bir yemektir. Üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı sos eklenerek servis edilen mantı, hem doyurucu hem de oldukça lezzetlidir.

SOSYETE MANTISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

İç harcı için

3 adet yufka

300 gram kıyma

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı pul biber

Yufkaları soslamak için

1 çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı su

Üzeri için

1,5 su bardağı yoğurt

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

İsteğe göre kuru nane

SOSYETE MANTISI YAPILIŞI

Öncelikle kuru soğanı küçük küçük doğrayın. Tavaya sıvı yağı alın ve soğanları yumuşayana kadar kavurun. Ardından kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin. Tuz, karabiber ve pul biberi ekleyerek karıştırın ve ocaktan alın.

Yufkalardan birini tezgaha serin. Sıvı yağ ve suyu bir kapta karıştırıp yufkanın üzerine sürün. Yufkayı önce ikiye, ardından tekrar ikiye bölerek dört üçgen parça elde edin.

Üçgen yufkaların geniş kısmına hazırladığınız kıymalı harçtan koyun. Yufkanın kenarlarını içe doğru katlayıp rulo şeklinde sarın. Ruloyu kendi etrafında döndürerek gül şekli verin. Diğer yufkalara da aynı işlemi uygulayın.

Hazırladığınız sosyete mantılarını yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine kalan sostan sürün. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzerleri altın rengini alıp çıtırlaşana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Bu sırada sarımsağı ezip yoğurtla karıştırın. Pişen mantıları servis tabağına alın. Üzerine sarımsaklı yoğurt dökün.

Tereyağını küçük bir tavada eritin. Pul biberi ekleyip kısa süre kızdırdıktan sonra mantıların üzerine gezdirin. İsteğe göre kuru nane serperek sıcak servis edin.