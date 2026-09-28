Mantı sevenler bu tarife bayılacak! Patatesli mantı nasıl yapılır?

Mantı denildiğinde akla çoğunlukla kıymalı harç gelse de patatesli mantı da sofralarda farklı bir alternatif arayanların favorileri arasında yer alıyor. Yumuşacık hamuru, baharatlı patates harcı ve üzerine eklenen sarımsaklı yoğurtla hazırlanan bu lezzet, özellikle ev yapımı yemekleri sevenlerin ilgisini çekiyor. Peki patatesli mantı nasıl yapılır? İşte adım adım patatesli mantı tarifi ve püf noktaları…

PATATESLİ MANTI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

hamuru için

3 su bardağı un

1 adet yumurta

Yaklaşık 1 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

iç harcı için

4 adet orta boy patates

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Pul biber

İsteğe göre kimyon

üzeri için

1,5 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak

Tuz

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı pul biber

İsteğe göre kuru nane

PATATESLİ MANTI NASIL YAPILIR?

Öncelikle patatesleri yıkayıp kabuklarını soyun. Küp küp doğradığınız patatesleri tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyin. Yumuşayana kadar haşlayın.

Bu sırada mantının hamurunu hazırlayın. Unu geniş bir kaba alın ve ortasını açın. Yumurta ile tuzu ekledikten sonra azar azar su ilave ederek sert ve ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Hamurun üzerini kapatıp yaklaşık 20 dakika dinlendirin.

İç harcı için kuru soğanı küçük küçük doğrayın. Tavada sıvı yağ ile soğanları kavurun. Salçayı ekleyip birkaç dakika daha çevirin. Haşlanıp ezilmiş patatesleri tavaya alın. Tuz, karabiber, pul biber ve isteğe göre kimyon ekleyerek harcı güzelce karıştırın. Ardından ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Dinlenen hamuru iki veya üç bezeye ayırın. Her bezeyi unlanmış tezgahta ince şekilde açın. Açtığınız hamuru küçük kareler halinde kesin.

Karelerin ortasına hazırladığınız patatesli harçtan küçük miktarlarda koyun. Hamurun karşılıklı köşelerini birleştirerek mantıları kapatın. Tüm hamur ve iç harç bitene kadar aynı işlemi sürdürün.

Geniş bir tencerede bol miktarda su kaynatın ve içerisine biraz tuz ekleyin. Mantıları kaynar suya bırakıp hamurlar yumuşayana kadar pişirin. Pişen mantıları kevgir yardımıyla servis tabağına alın.

PATATESLİ MANTININ YOĞURDU NASIL HAZIRLANIR?

Yoğurdu bir kaseye alın. Ezilmiş sarımsak ve bir tutam tuz ekleyerek iyice karıştırın.

Hazırladığınız sarımsaklı yoğurdu mantıların üzerine gezdirin. Küçük bir tavada tereyağını eritin. Pul biberi ekleyip kısa süre çevirdikten sonra mantının üzerine dökün.

Dilerseniz son olarak kuru nane serperek servis edebilirsiniz.