Mantının İtalyan mutfağında değişimi: Gnudi

Mutfak literatüründe Floransa ve Toskana kırsalının en asil, en hafif unlu mamullerinden biri kabul edilen Gnudi, aslında İtalyanların ünlü ravioli mantısının hamursuz versiyonudur. Hikayesi, ravioli iç harcının dışına hamur sarmaya vakti ya da malzemesi olmayan Toskanalı köylü kadınların, harcı doğrudan una bulayarak kaynar suya bırakmasıyla başlar. Tamamen alkolsüz ve şarküteri içermeyen bu tarif, İtalyan mutfağının o ağır soslu yapısından uzak, rafine bir peynir disiplinidir.

GNUDI TARİFİ

Malzemeler

400 gram kaliteli Ricotta peyniri (bulunamazsa pürüzsüz, tuzsuz taze lor peyniri)

200 gram taze ıspanak yaprağı (iyice yıkanmış)

2 adet yumurta sarısı (oda sıcaklığında)

Yarım su bardağı rendelenmiş Parmesan veya eski kaşar peyniri

1 çimdik muskat cevizi rendesi (harcın imza aromasıdır)

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

Dışını Kaplamak İçin: 1 su bardağı semolina (irmik unu) veya çok amaçlı buğday unu

3 yemek kaşığı tereyağı (sade yağ da tercih edilebilir)

6-7 adet taze adaçayı yaprağı

Servis için ekstra rendelenmiş peynir

Yapılışı