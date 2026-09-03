Mantının slav mutfağında değişimi: Varenyky

Tuzlu harçlarla yapılan mantılara alışkın olanlar için Varenyky, hamur işi dünyasının en büyüleyici tatlı sürprizlerinden biridir. Ukrayna ve Doğu Avrupa mutfağının bu ikonik lezzetinde; hamurun nötr yapısı, piştikçe suyunu salan Mayhoş vişne ve şekerin oluşturduğu doğal şerbetle birleşir. Sıcacık mantının üzerine eklenen soğuk ekşi krema veya süzme yoğurt, tatlı ile ekşinin damakta kurduğu muazzam lezzet dengesini tamamlar.
VARENYKY TARİFİ
Malzemeler
- 3 su bardağı buğday unu
- 1 su bardağı ılık süt (veya ılık su)
- 1 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
- 1 çimdik tuz
- 400 gram taze veya dondurulmuş vişne
- Yarım su bardağı toz şeker
- 1 yemek kaşığı nişasta
- 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
- krema
- Pudra şekeri ve taze nane yaprakları
Yapılışı
- Unu geniş bir kaseye eleyip ortasını havuz gibi açın. Ilık sütü, yumurtayı, eritilmiş tereyağını ve tuzu ekleyin. Pürüzsüz, ele yapışmayan ancak kulak memesi yumuşaklığında esnek bir hamur yoğurun. Üzerini nemli bir bezle kapatıp 25-30 dakika dinlendirin.
- Çekirdeksiz vişneleri bir kaseye alın. Nişastayı ekleyip hafifçe harmanlayın (Nişasta, vişnenin haşlanırken hamuru delmesini önler ve içindeki suyu jölemsi bir sosa dönüştürür).
- Dinlenen hamuru unlanmış tezgahta yaklaşık 2 mm kalınlığında açın. Su bardağı ağzıyla yuvarlak diskler kesin.
- Her diskin ortasına 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 3-4 adet nişastalı vişne koyun. Hamuru ikiye katlayıp kenarlarını parmaklarınızla çok sıkıca bastırarak yapıştırın. (Pişerken suyunun dışarı sızmaması için kenarlarını burarak bükebilirsiniz).
- Geniş bir tencerede bol suyu kaynatın. Hazırladığınız Varenyky'leri kaynayan suya bırakın. Mantılar suyun yüzeyine çıktıktan sonra orta ateşte 3-4 dakika daha haşlayıp kevgirle süzerek tabağa alın.
- Sıcak Varenyky'lerin üzerine hemen eritilmiş tereyağını gezdirin ki birbirine yapışmasınlar. Tencerede kalan vişne suyunu az miktarda şekerle kaynatıp sos kıvamına getirerek üzerlerine dökün.