Mantının slav mutfağında değişimi: Varenyky

Tuzlu harçlarla yapılan mantılara alışkın olanlar için Varenyky, hamur işi dünyasının en büyüleyici tatlı sürprizlerinden biridir. Ukrayna ve Doğu Avrupa mutfağının bu ikonik lezzetinde; hamurun nötr yapısı, piştikçe suyunu salan Mayhoş vişne ve şekerin oluşturduğu doğal şerbetle birleşir. Sıcacık mantının üzerine eklenen soğuk ekşi krema veya süzme yoğurt, tatlı ile ekşinin damakta kurduğu muazzam lezzet dengesini tamamlar.

VARENYKY TARİFİ

Malzemeler

3 su bardağı buğday unu

1 su bardağı ılık süt (veya ılık su)

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

1 çimdik tuz

400 gram taze veya dondurulmuş vişne

Yarım su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

krema

Pudra şekeri ve taze nane yaprakları

Yapılışı