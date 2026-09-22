Marketten almaya gerek yok! Evde elma sirkesi yapımı

Evde elma sirkesi yapmak isteyenler, doğal fermantasyon yöntemiyle hazırlanan tarifin püf noktalarını araştırıyor. Elma, su ve birkaç temel malzemeyle hazırlanan ev yapımı sirkenin nasıl kurulacağı ve ne kadar sürede hazır hale geleceği merak ediliyor.

EVDE ELMA SİRKESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 kilogram elma

5 litre içme suyu veya kaynatılıp soğutulmuş su

2 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı kaya tuzu

2 yemek kaşığı nohut

1 çay bardağı ev yapımı sirke

5 litrelik cam kavanoz

Tülbent ve lastik

ELMA SİRKESİ TARİFİ

1. Elmaları hazırlayın

Elmaları iyice yıkadıktan sonra saplarını ve çekirdekli sert kısımlarını ayırın. Elmaları çok küçük olmayacak şekilde doğrayın ve temiz bir cam kavanoza yerleştirin.

2. Su ve diğer malzemeleri ekleyin

Doğranmış elmaların üzerine suyu ekleyin. Bal, kaya tuzu, nohut ve ev yapımı sirkeyi de kavanoza ilave edin. Malzemelerin iyice karışması için temiz bir tahta kaşıkla karıştırın.

3. Fermantasyona bırakın

Kavanozun ağzını tülbentle kapatıp lastikle sabitleyin. Karışımı doğrudan güneş almayan, serin ve uygun bir ortamda bekletin. Bakanlık kaynaklarında fermantasyon için yaklaşık 15-25 derece sıcaklık aralığı belirtiliyor.

4. Düzenli olarak karıştırın

İlk dönemlerde karışımı her gün temiz bir kaşıkla karıştırmak, ilerleyen haftalarda ise karıştırma sıklığını azaltmak öneriliyor. Zaman içerisinde elmaların yapısı değişmeye ve karışımın kokusu ekşileşmeye başlayacaktır.

5. Süzüp dinlendirin

Yaklaşık 30-40 gün sonra karışımı temiz bir tülbentten geçirerek süzün. Elde edilen sıvıyı temiz bir cam şişeye aktarın. Sirkenin keskinliğinin artması için serin ve loş bir ortamda dinlendirebilirsiniz.

EV YAPIMI ELMA SİRKESİ NE KADAR SÜREDE OLUR?

Elma sirkesinin oluşması kullanılan yönteme ve fermantasyon koşullarına göre değişebilir. Bakanlık kaynaklarında yaklaşık 30-40 günlük bir süre verilirken, fermantasyonun daha uzun sürebileceğine ilişkin kaynaklar da bulunuyor. Bu nedenle yalnızca takvimdeki süreye değil, karışımın görünümüne ve kokusuna da dikkat edilmesi gerekir.