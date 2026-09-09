MasterChef Alaşehir kapaması: İşte püf noktalarıyla nefis tarif

Alaşehir kapaması, Manisa’nın Alaşehir ilçesiyle özdeşleşen geleneksel yemeklerden biridir. İnce açılan hamurun kıymalı harçla doldurulup bohça şeklinde kapatılmasıyla hazırlanan yemek, kızgın yağda pişirildikten sonra sıcak et suyu ile servis ediliyor. Sarımsaklı yoğurt ve maydanoz da yemeğe eşlik ediyor.

ALAŞEHİR KAPAMASI MALZEMELERİ

Hamuru için:

4 su bardağı un

1,5 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

İç harcı için:

450 gram orta yağlı kıyma

2 adet kuru soğan

Yarım demet maydanoz

1 çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

Pişirmek için:

100 gram tereyağı

Yarım su bardağı sıvı yağ

Servis için:

2 su bardağı sıcak et suyu

1 su bardağı yoğurt

2 diş sarımsak

Maydanoz

MASTERCHEF ALAŞEHİR KAPAMASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle un ve tuzu geniş bir kaba alın. Ilık suyu azar azar ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun. Hamuru iki bezeye ayırıp üzerini kapatarak yaklaşık 20 dakika dinlendirin.

İç harcı hazırlamak için soğanları çok küçük doğrayın. Maydanozu ince ince kıyın. Kıyma, soğan, maydanoz, karabiber, kimyon ve tuzu bir kapta iyice karıştırarak harcı hazırlayın.

Dinlenen hamurları unlanmış tezgahta mümkün olduğunca ince açın. Açılan yufkaları yaklaşık 6-7 santimetrelik kareler halinde kesin. Karelerin ortasına cevizden biraz küçük kıymalı harç yerleştirin.

Hamurun köşelerini harcın üzerine sırayla kapatarak küçük bohçalar oluşturun. Kapamaların birleşim yerlerini hafifçe bastırarak açılmalarını önleyin.

Geniş bir tavada tereyağını eritip sıvı yağ ile birlikte kızdırın. Hazırladığınız kapamaları katlı kısımları alta gelecek şekilde tavaya yerleştirin ve her iki tarafı da kızarana kadar pişirin. Geleneksel yöntemde kapamalar yağ karışımında kızartılarak hazırlanıyor.

Kızaran kapamaları fazla yağını süzdürmek için kevgirle alın. Servis sırasında üzerlerine sıcak et suyu gezdirin. Sarımsaklı yoğurt ve ince kıyılmış maydanozla birlikte servis edin.