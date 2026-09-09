MasterChef göce çorbası tarifi: Göce çorbası nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye’de ekranlara gelen göce çorbası, geleneksel Anadolu mutfağının sevilen tarifleri arasında bulunuyor. Göce adı verilen kırılmış buğdayın kullanıldığı çorba, yoğurtlu terbiyesi ve üzerine eklenen tereyağlı sosuyla hazırlanıyor. Hem doyurucu hem de lezzetli olan göce çorbası özellikle soğuk havalarda sıcak bir alternatif olarak sofralarda yerini alıyor.

Göce çorbası malzemeleri

1 su bardağı göce

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

6 su bardağı su

Tuz

Üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru nane

İsteğe göre pul biber

GÖCE ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Göceyi yıkayıp tencereye alın ve üzerine suyu ekleyin. Göceler yumuşayana kadar orta ateşte pişirin.

Bu sırada yoğurt, un ve yumurtayı ayrı bir kapta iyice çırpın. Çorbanın sıcak suyundan bir miktar alarak yoğurtlu karışıma yavaş yavaş ekleyin ve karıştırın. Böylece yoğurdun kesilmesini önleyebilirsiniz.

Ilıştırdığınız terbiyeyi tencereye azar azar ekleyin. Bu sırada çorbayı sürekli karıştırmaya devam edin. Birkaç dakika kaynattıktan sonra tuzunu ilave edin.

Üzeri için tereyağını tavada eritin. Kuru nane ve isteğe göre pul biber ekleyerek kısa süre kızdırın. Hazırladığınız sosu çorbanın üzerine gezdirin ve sıcak servis edin.