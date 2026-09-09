MasterChef’in merak edilen tatlısı: Lor tatlısı nasıl yapılır?

Lor tatlısı, lor peynirinin kullanıldığı, şerbetiyle damaklarda iz bırakan geleneksel tatlılardan biridir. Az malzemeyle hazırlanabilen bu tarif, özellikle farklı yörelerde kendine özgü dokunuşlarla yapılır. MasterChef ekranlarında yapılan lor tatlısı da programın izleyicileri tarafından merak konusu oldu.

LOR TATLISI MALZEMELERİ

Tatlı için:

500 gram tuzsuz lor peyniri

2 adet yumurta

1 su bardağı irmik

Yarım su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Yarım su bardağı toz şeker

Şerbeti için:

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

MASTERCHEF LOR TATLISI NASIL YAPILIR?

İlk olarak şerbeti hazırlayın. Şeker ve suyu tencereye alıp kaynatın. Kaynamaya başladıktan sonra birkaç damla limon suyu ekleyip yaklaşık 10 dakika daha kaynatın. Ocaktan alarak soğumaya bırakın.

Tatlı için lor peynirini geniş bir kaba alın. Üzerine yumurta ve şekeri ekleyerek iyice karıştırın. İrmik, un, kabartma tozu ve vanilini ilave edip yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Tatlıların şerbeti iyice çekmesi için en az birkaç saat dinlendirin. İsteğe göre Hindistan cevizi, Antep fıstığı veya kaymak eşliğinde servis edebilirsiniz.