MasterChef’te palamut pilaki rüzgarı: İşte nefis tarif

Balık sezonunun sevilen lezzetlerinden palamut, pilaki yöntemiyle hazırlandığında hem hafif hem de oldukça lezzetli bir yemek haline geliyor. Soğan, domates ve zeytinyağıyla hazırlanan palamut pilaki, özellikle mevsiminde taze palamutla yapıldığında sofraların favorisi oluyor. Peki, palamut pilaki nasıl yapılır? İşte MasterChef'te de gündeme gelen palamut pilaki tarifi ve gerekli malzemeler...

PALAMUT PİLAKİ MALZEMELERİ

1 adet orta boy palamut

2 adet kuru soğan

2 adet domates

2 adet yeşil biber

3 diş sarımsak

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 adet limon

Yarım demet maydanoz

1 çay bardağı su

Tuz

Karabiber

İsteğe göre defne yaprağı

PALAMUT PİLAKİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle palamudu temizleyip bol suyla yıkayın ve dilimleyin. Balığın fazla suyunu kağıt havlu yardımıyla alın.

Soğanları piyazlık doğrayın. Domatesleri küp şeklinde doğrayıp biberleri ince ince kesin. Sarımsakları da küçük parçalar halinde doğrayın.

Geniş bir tencerenin tabanına zeytinyağının bir kısmını gezdirin. Soğanları ve biberleri ekleyerek birkaç dakika hafifçe soteleyin. Ardından sarımsakları ve domatesleri ilave edin. Tuz ve karabiber ekleyerek sebzeleri birkaç dakika daha pişirin.

Hazırladığınız sebzelerin üzerine palamut dilimlerini yerleştirin. Kalan zeytinyağını balıkların üzerine gezdirin. Limon dilimlerini ve isteğe bağlı olarak defne yapraklarını ekleyin.

Bir çay bardağı suyu tencereye ilave ettikten sonra kapağını kapatın. Palamutları kısık ateşte yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Balıkların dağılmaması için pişirme sırasında fazla karıştırmamaya dikkat edin.

Palamutlar piştikten sonra üzerine ince kıyılmış maydanoz serpin. Ilık veya soğuk olarak servis edebilirsiniz.