Maya yok, beklemek yok! Üç malzemeli puf puf pişi tarifi

Kahvaltı sofralarının sevilen lezzeti pişi, bu kez yalnızca üç temel malzemeyle hazırlanıyor. Maya kullanmadan kısa sürede hazırlayabileceğiniz üç malzemeli mayasız pişi, dışı çıtır içi yumuşak dokusuyla sofraların favorisi olacak.

ÜÇ MALZEMELİ MAYASIZ PİŞİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 su bardağı un

1 su bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

Kızartmak için sıvı yağ

ÜÇ MALZEMELİ MAYASIZ PİŞİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle unu geniş bir karıştırma kabına alın. Üzerine yoğurt ve kabartma tozunu ekleyerek karıştırın. Malzemeleri yoğurarak ele hafif yapışan, yumuşak bir hamur elde edin.

Hamuru un serpilmiş tezgaha alın ve merdane yardımıyla yaklaşık yarım santimetre kalınlığında açın. Açtığınız hamuru bıçak veya yuvarlak bir kalıp yardımıyla küçük parçalara ayırın.

Geniş bir tavaya sıvı yağı alın ve iyice kızdırın. Hazırladığınız hamurları kızgın yağa bırakın. Pişilerin her iki tarafını da altın rengini alana kadar kızartın.

Kızaran pişileri kağıt havlu serili bir tabağa alarak fazla yağını süzdürün. Sıcak olarak servis edin.