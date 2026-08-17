Mayalanmasını beklemeye gerek yok: Pratik mayasız poğaça tarifi

Evde pratik bir hamur işi hazırlamak isteyenlerin tercih ettiği mayasız poğaça, özellikle hamurun mayalanmasını beklemek istemeyenler için ideal bir seçenek sunuyor. Kabartma tozu sayesinde kısa sürede hazırlanan hamur; peynir, zeytin veya farklı iç harçlarla zenginleştirilebiliyor. Peki, mayasız poğaça nasıl yapılır? İşte kolay hazırlanışı ve püf noktalarıyla mayasız poğaça tarifi...

MAYASIZ POĞAÇA MALZEMELERİ

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

3-3,5 su bardağı un

İç harcı için

150 gram beyaz peynir

Yarım demet maydanoz

Üzeri için

1 adet yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

MAYASIZ POĞAÇA NASIL YAPILIR?

Öncelikle geniş bir yoğurma kabına yoğurt, sıvı yağ ve yumurtayı alın. Malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra tuz, şeker ve kabartma tozunu ekleyin.

Unu azar azar ilave ederek yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Hamurun çok sert olmamasına dikkat edin. Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.

Her bir hamur parçasını elinizle hafifçe açın. İçerisine ezilmiş beyaz peynir ve ince kıyılmış maydanozdan koyarak hamuru kapatın. Kenarlarını hafifçe bastırarak poğaça şeklini verin.

Hazırladığınız poğaçaları yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı şekilde dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam veya çörek otu serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika, üzerleri güzelce kızarana kadar pişirin. Fırından çıkan poğaçaları birkaç dakika dinlendirdikten sonra sıcak veya ılık şekilde servis edebilirsiniz.