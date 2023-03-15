Mayasız ve 10 dakikada hazır! Yumuşacık bazlama tarifi

MALZEMELER

YAPILIŞI

Yoğurt su ve tuz derin bir kaseye alınarak çırpma teliyle karıştırılır ve yavaş yavaş un eklenerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurulur.

Toparlanan hamur iki eşit parçaya bölünür ayrı ayrı silindir şekli verilerek küçük parçalara bölünüp her bir beze yuvarlanır ve yuvarlanan bezelerin kurumaması için üzerleri örtülür.

Her bir bezenin üzeri hafif unlanıp elle hafifçe bastırılır merdaneyle çok inceltmeden açılır. Yanmaz yapışmaz tava ile orta ateşte ısıtılır.

Açılan bazlama hamurları güzel kabarması ve içlerinin tam pişmesi için sık sık çevrilerek pişirilir.