Mayasız ve 10 dakikada hazır! Yumuşacık bazlama tarifi

10 dakikada hazırlayabileceğiniz mini bazlamalar, mis gibi kokusu ve lezzetiyle kahvaltı sofralarınızı şenlendirecek! İşte tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 11:25
Mayasız ve 10 dakikada hazır! Yumuşacık bazlama tarifi
Abone Ol google-news

MAYASIZ BAZLAMA TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 su bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 4-5 su bardağı un
  • 2 paket kabartma tozu

YAPILIŞI

  1. Yoğurt su ve tuz derin bir kaseye alınarak çırpma teliyle karıştırılır ve yavaş yavaş un eklenerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurulur.
  2. Toparlanan hamur iki eşit parçaya bölünür ayrı ayrı silindir şekli verilerek küçük parçalara bölünüp her bir beze yuvarlanır ve yuvarlanan bezelerin kurumaması için üzerleri örtülür.
  3. Her bir bezenin üzeri hafif unlanıp elle hafifçe bastırılır merdaneyle çok inceltmeden açılır. Yanmaz yapışmaz tava ile orta ateşte ısıtılır.
  4. Açılan bazlama hamurları güzel kabarması ve içlerinin tam pişmesi için sık sık çevrilerek pişirilir.
  5. Bazlamalar piştiğinde üzerine tereyağ sürerek servis edebilirsiniz.

yemek Yemek Tarifi Kahvaltı

En Çok Okunan Haberler