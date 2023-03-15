Mayasız ve 10 dakikada hazır! Yumuşacık bazlama tarifi
10 dakikada hazırlayabileceğiniz mini bazlamalar, mis gibi kokusu ve lezzetiyle kahvaltı sofralarınızı şenlendirecek! İşte tarifi...
MAYASIZ BAZLAMA TARİFİ
MALZEMELER
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 su bardağı ılık su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 4-5 su bardağı un
- 2 paket kabartma tozu
YAPILIŞI
- Yoğurt su ve tuz derin bir kaseye alınarak çırpma teliyle karıştırılır ve yavaş yavaş un eklenerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurulur.
- Toparlanan hamur iki eşit parçaya bölünür ayrı ayrı silindir şekli verilerek küçük parçalara bölünüp her bir beze yuvarlanır ve yuvarlanan bezelerin kurumaması için üzerleri örtülür.
- Her bir bezenin üzeri hafif unlanıp elle hafifçe bastırılır merdaneyle çok inceltmeden açılır. Yanmaz yapışmaz tava ile orta ateşte ısıtılır.
- Açılan bazlama hamurları güzel kabarması ve içlerinin tam pişmesi için sık sık çevrilerek pişirilir.
- Bazlamalar piştiğinde üzerine tereyağ sürerek servis edebilirsiniz.
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