Mayhoş tadıyla kahvaltıların favorisi: Dağ çileği reçeli tarifi

Dağ çileğinin kendine özgü kokusunu ve hafif mayhoş tadını kahvaltı sofralarına taşımak isteyenler için dağ çileği reçeli oldukça lezzetli bir seçenek. Az malzemeyle hazırlanan bu reçel, kısa sürede pişirilerek meyvenin aromasını koruyor. Sıcak ekmek, tereyağı ve kaymak eşliğinde servis edilebilen dağ çileği reçeli, pankek ve kreplerin yanında da kullanılabiliyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz tam ölçülü dağ çileği reçeli tarifi...
DAĞ ÇİLEĞİ REÇELİ TARİFİ
Malzemeler:
- 500 gram dağ çileği
- 400 gram toz şeker
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 2 yemek kaşığı su
DAĞ ÇİLEĞİ REÇELİ YAPILIŞI
Dağ çileklerini güzelce yıkayıp saplarını ayıklayın.
Çilekleri geniş bir tencereye alın ve üzerine toz şekeri serpiştirin.
Meyvelerin suyunu bırakması için bir süre dinlendirin.
Çilekler suyunu bıraktığında 2 yemek kaşığı suyu ekleyip tencereyi ocağa alın.
Reçeli orta ateşte kaynamaya bırakın.
Yüzeyde oluşan köpükleri kaşık yardımıyla temizleyin.
Çileklerin dağılmamasına dikkat ederek kontrollü şekilde pişirin.
Reçelin kıvamı koyulaşmaya başladığında limon suyunu ekleyin ve birkaç dakika daha kaynatın.
Hazırladığınız dağ çileği reçelini sıcakken temiz ve kuru kavanozlara paylaştırın.
Soğuduktan sonra kavanozların kapaklarını kapatıp serin ve güneş görmeyen bir yerde muhafaza edin.
Afiyet olsun!