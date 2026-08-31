Mayhoş tadıyla kahvaltıların favorisi: Dağ çileği reçeli tarifi

Dağ çileğinin kendine özgü kokusunu ve hafif mayhoş tadını kahvaltı sofralarına taşımak isteyenler için dağ çileği reçeli oldukça lezzetli bir seçenek. Az malzemeyle hazırlanan bu reçel, kısa sürede pişirilerek meyvenin aromasını koruyor. Sıcak ekmek, tereyağı ve kaymak eşliğinde servis edilebilen dağ çileği reçeli, pankek ve kreplerin yanında da kullanılabiliyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz tam ölçülü dağ çileği reçeli tarifi...