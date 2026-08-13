Meksika mutfağından çıtır lezzet: MasterChef taco tarifi

Meksika mutfağının sevilen lezzetlerinden taco, baharatlı kıymalı harcı, taze sebzeleri ve peyniriyle sofralara farklı bir tat katıyor. Mini lavaşlarla pratik şekilde hazırlanan ev yapımı taco, hem doyurucu hem de lezzetli bir akşam yemeği alternatifi sunuyor. İşte çıtır çıtır taco tarifi...
TACO TARİFİ
Malzemeler
Taco için:
- 12 adet mini lavaş veya taco kabuğu
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 500 gram orta yağlı kıyma
- 1 küçük boy kuru soğan
- 1 orta boy domates
- 1 tatlı kaşığı acı sos
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 1/2 çay kaşığı tuz
- 1/4 çay kaşığı kimyon
- 4 dal taze kişniş veya maydanoz
Servisi için:
- 1/2 demet maydanoz
- 1/2 avokado
- 1 büyük boy domates
- 1 orta boy kırmızı soğan
- 1/2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- 1/2 su bardağı rendelenmiş cheddar peyniri
- 1/2 limonun suyu
TACO YAPILIŞI
Mini lavaşların iki tarafını da hafifçe zeytinyağıyla yağlayın.
Lavaşları fırın ızgarasına aşağı bakacak şekilde yerleştirin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 5-7 dakika kontrollü şekilde pişirin.
Hafif renk alan lavaşları fırından çıkarıp dikkatlice soğumaya bırakın.
Zeytinyağını tavaya alın ve kıymayı orta ateşte kavurun.
Kıymanın rengi değişince küp doğranmış soğanı ekleyin.
Soğanlar yumuşadığında domates salçası ve acı sosu ekleyerek birkaç dakika daha kavurun.
Domates püresini ilave edip harç suyunu çekene kadar pişirin.
Tuz ve kimyonu ekleyerek karıştırın.
İnce kıyılmış kişnişi ilave edip ocaktan alın.
Kıymalı harcı birkaç dakika dinlendirin.
Servis için domates, kırmızı soğan, avokado ve maydanozu doğrayıp limon suyuyla karıştırın.
Taco kabuklarının içerisine kıymalı harçtan paylaştırın.
Üzerine hazırladığınız sebzeli karışımı ekleyin.
Son olarak rendelenmiş kaşar ve cheddar peynirini ilave ederek servis edin.
Afiyet olsun!