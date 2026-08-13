Meksika mutfağından farklı bir tat: MasterChef tamale tarifi

Meksika mutfağının geleneksel yemeklerinden biri olan tamale, mısır unu ile hazırlanan hamurun tavuklu iç harçla buluşmasıyla hazırlanıyor. Mısır kabuklarına sarılan tamaleler, buharda pişirilerek sofraya sunuluyor. Farklı ve doyurucu bir dünya mutfağı lezzeti denemek isteyenler için ev yapımı tamale tarifi güzel bir alternatif oluyor. İşte nefis tamale tarifi...