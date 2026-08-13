Meksika mutfağından farklı bir tat: MasterChef tamale tarifi

Meksika mutfağının geleneksel yemeklerinden biri olan tamale, mısır unu ile hazırlanan hamurun tavuklu iç harçla buluşmasıyla hazırlanıyor. Mısır kabuklarına sarılan tamaleler, buharda pişirilerek sofraya sunuluyor. Farklı ve doyurucu bir dünya mutfağı lezzeti denemek isteyenler için ev yapımı tamale tarifi güzel bir alternatif oluyor. İşte nefis tamale tarifi...
TAMALE TARİFİ
Malzemeler
Tamale hamuru için:
- 3 su bardağı mısır unu
- 2 su bardağı tavuk suyu
- 3/4 su bardağı bitkisel yağ
- Yarım tatlı kaşığı tuz
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
Tavuklu iç harç için:
- 1 adet küçük kuru soğan
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 3 yemek kaşığı kırmızı biber konservesi
- 250 gram pişmiş tavuk eti
- Acı biber sosu
- Tuz
- Karabiber
- Sarmak için:
- 15 adet kurutulmuş mısır koçanı kabuğu
- Mutfak ipi
TAMALE YAPILIŞI
Kurutulmuş mısır kabuklarını geniş bir kaba alın.
Üzerini geçecek kadar soğuk su ekleyip yaklaşık 1 saat bekletin.
Mısır unu, tuz ve kabartma tozunu geniş bir kapta karıştırın.
Tavuk suyunu kısık ateşte ısıtın. İçerisine bitkisel yağı ekleyip karıştırın.
Ilık tavuk suyu karışımını mısır ununa ekleyerek birkaç dakika çırpın ve yumuşak kıvamlı bir hamur hazırlayın.
İç harcı için sıvı yağı tavaya alın.
Küçük doğranmış soğanı ekleyip yumuşayana kadar kavurun.
Kırmızı biber konservesini ilave edip birkaç dakika daha pişirin.
Pişmiş tavuk etlerini ekleyin.
Tuz, karabiber ve acı biber sosuyla tatlandırıp karıştırın.
Mısır kabuklarını sudan çıkarıp süzün.
Her bir kabuğun ortasına bir yemek kaşığı kadar mısır unu hamuru koyun ve ortasını hafifçe çukurlaştırın.
Çukura tavuklu iç harçtan ekleyin.
Mısır kabuğunun kenarlarını içe doğru kapatıp tamaleyi sarın.
Hazırladığınız tamaleleri mutfak ipiyle bağlayın.
Çok sıkı sarmamaya dikkat edin.
Tamaleleri buharlı pişiriciye tek sıra halinde yerleştirin ve yaklaşık 1 saat buharda pişirin.
Pişen tamaleleri servis tabağına alın.
Dilerseniz yanında acı biber sosuyla sıcak olarak servis edin.
Afiyet olsun!