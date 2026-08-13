Meksika mutfağının aromatik lezzeti: MasterChef mole sosu tarifi

Meksika mutfağının karakteristik soslarından biri olan mole sosu, kakao ve baharatların bir araya gelmesiyle kendine özgü bir lezzet kazanıyor. Soğan, sarımsak, jalapeno biberi, domates salçası ve kakao ile hazırlanan bu sos, özellikle tavuk ve et yemeklerinin yanında servis edilebiliyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz mole sosu, farklı tatları denemek isteyenler için sofralara yeni bir seçenek sunuyor. İşte yoğun aromasıyla mole sosu tarifi...
MOLE SOSU TARİFİ
Malzemeler
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 3 yemek kaşığı toz biber
- 4 diş sarımsak
- 1 adet beyaz soğan
- 1 adet jalapeno biberi
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 çay kaşığı kimyon
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2,5 su bardağı sebze suyu
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı şekersiz kakao
- Yarım çay kaşığı kekik
MOLE SOSU YAPILIŞI
Soğan, sarımsak ve jalapeno biberini küçük küçük doğrayın.
Sıvı yağı tavada ısıtıp soğanları yaklaşık 5 dakika kavurun.
Ardından sarımsak ve jalapeno biberini ekleyerek 2 dakika daha soteleyin.
Un, toz biber, tarçın, kekik ve kimyonu ilave edip birkaç dakika karıştırarak kavurun.
Tavayı ocaktan alıp sebze suyunu ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar karıştırın.
Karışımı el blenderından geçirerek homojen hale getirin.
Tavayı yeniden ocağa alın.
Kakao, domates salçası, tuz ve tereyağını ekleyin.
Sos koyulaşıp kıvam alıncaya kadar kısık ateşte karıştırarak pişirin.
Hazırladığınız mole sosunu sıcak olarak et, tavuk ve pilav yemeklerinin yanında servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!