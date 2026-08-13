Meksika mutfağının aromatik lezzeti: MasterChef mole sosu tarifi

Meksika mutfağının karakteristik soslarından biri olan mole sosu, kakao ve baharatların bir araya gelmesiyle kendine özgü bir lezzet kazanıyor. Soğan, sarımsak, jalapeno biberi, domates salçası ve kakao ile hazırlanan bu sos, özellikle tavuk ve et yemeklerinin yanında servis edilebiliyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz mole sosu, farklı tatları denemek isteyenler için sofralara yeni bir seçenek sunuyor. İşte yoğun aromasıyla mole sosu tarifi...