Meksika mutfağının enfes lezzeti: Guacamole sos tarifi

Meksika mutfağının sevilen lezzetlerinden guacamole, olgun avokadonun ezilerek birkaç temel malzemeyle buluşturulmasıyla hazırlanıyor. Kremamsı dokusuna limonun ferahlığı, domatesin tazeliği ve soğanın aroması eşlik ediyor. Kısa sürede hazırlanan guacamole sos, özellikle cips, kızarmış ekmek, dürüm ve çeşitli yemeklerin yanında servis edilebiliyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz guacamole sos tarifi ve malzemeleri...