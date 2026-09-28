Meksika mutfağının enfes lezzeti: Guacamole sos tarifi

Meksika mutfağının sevilen lezzetlerinden guacamole, olgun avokadonun ezilerek birkaç temel malzemeyle buluşturulmasıyla hazırlanıyor. Kremamsı dokusuna limonun ferahlığı, domatesin tazeliği ve soğanın aroması eşlik ediyor. Kısa sürede hazırlanan guacamole sos, özellikle cips, kızarmış ekmek, dürüm ve çeşitli yemeklerin yanında servis edilebiliyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz guacamole sos tarifi ve malzemeleri...
GUACAMOLE SOS TARİFİ
Malzemeler:
- 2 adet olgun avokado
- 1 adet küçük domates
- 1/2 adet kuru soğan veya kırmızı soğan
- 1 adet limonun suyu
- 1-2 dal taze kişniş
- 1 küçük diş sarımsak
- 1 küçük acı biber
- Tuz
- Karabiber
GUACAMOLE SOS YAPILIŞI
Avokadoları ortadan ikiye kesin ve çekirdeklerini çıkarın.
İç kısımlarını kaşık yardımıyla bir kaseye alın.
Avokadoları çatalla ezerek pürüzsüz veya hafif taneli bir kıvama getirin.
Domatesi küçük küpler halinde doğrayın.
Soğanı, sarımsağı, taze kişnişi ve acı biberi ince ince kıyın.
Doğradığınız malzemeleri ezilmiş avokadonun üzerine ekleyin.
Limon suyunu ilave edip tuz ve karabiberle tatlandırın.
Tüm malzemeleri ezmeden ve fazla sulandırmadan güzelce karıştırın.
Hazırladığınız guacamole sosu bekletmeden servis edin.
Afiyet olsun!