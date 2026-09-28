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Meksika mutfağının enfes lezzeti: Guacamole sos tarifi
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Meksika mutfağının enfes lezzeti: Guacamole sos tarifi

28.09.2026 13:08:00
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Haber Merkezi
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Meksika mutfağının enfes lezzeti: Guacamole sos tarifi

Olgun avokadonun domates, soğan, limon ve taze yeşilliklerle buluştuğu guacamole sos, sofralara ferah ve yoğun aromalı bir lezzet katıyor.

Meksika mutfağının enfes lezzeti: Guacamole sos tarifi

Meksika mutfağının sevilen lezzetlerinden guacamole, olgun avokadonun ezilerek birkaç temel malzemeyle buluşturulmasıyla hazırlanıyor. Kremamsı dokusuna limonun ferahlığı, domatesin tazeliği ve soğanın aroması eşlik ediyor. Kısa sürede hazırlanan guacamole sos, özellikle cips, kızarmış ekmek, dürüm ve çeşitli yemeklerin yanında servis edilebiliyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz guacamole sos tarifi ve malzemeleri...

Meksika mutfağının enfes lezzeti: Guacamole sos tarifi

GUACAMOLE SOS TARİFİ

Malzemeler:

  • 2 adet olgun avokado
  • 1 adet küçük domates
  • 1/2 adet kuru soğan veya kırmızı soğan
  • 1 adet limonun suyu
  • 1-2 dal taze kişniş
  • 1 küçük diş sarımsak
  • 1 küçük acı biber
  • Tuz
  • Karabiber

GUACAMOLE SOS YAPILIŞI

Avokadoları ortadan ikiye kesin ve çekirdeklerini çıkarın. 

İç kısımlarını kaşık yardımıyla bir kaseye alın.

Avokadoları çatalla ezerek pürüzsüz veya hafif taneli bir kıvama getirin.

Domatesi küçük küpler halinde doğrayın. 

Soğanı, sarımsağı, taze kişnişi ve acı biberi ince ince kıyın.

Doğradığınız malzemeleri ezilmiş avokadonun üzerine ekleyin.

Limon suyunu ilave edip tuz ve karabiberle tatlandırın.

Tüm malzemeleri ezmeden ve fazla sulandırmadan güzelce karıştırın.

Hazırladığınız guacamole sosu bekletmeden servis edin.

Afiyet olsun!

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