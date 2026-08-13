Meksika mutfağının köklü lezzeti: Chiles Rellenos

Meksika mutfağının en köklü ve saygın yemeklerinden biri olan Chiles Rellenos, kelime anlamıyla "doldurulmuş biber" demektir. Bu tarifi sıradan bir biber kızartmasından ayıran şey, kullanılan özel fırınlama ve kaplama tekniğidir. Biberler önce közlenerek derin bir aroma kazanır, ardından içi nefis bir peynirle doldurulur. Dışına sürülen un ve sarılan köpüksü yumurta akı sayesinde kızarırken adeta bulut gibi hafif, süngerimsi ve çıtır bir doku kazanır.

CHILES RELLENOS TARİFİ

Malzemeler

4 adet iri, etli yeşil biber (tercihen Poblano veya iri dolmalık yeşil köy biberi)

200 gram Monterey Jack, Oaxaca veya çeçil/kaşar peyniri (kolay eriyen, şerit doğranmış)

Bulut Doku Kaplaması (Soufflé Batter):

3 adet yumurta (sarısı ve beyazı ayrılmış, oda sıcaklığında)

3 yemek kaşığı un (biberleri bulamak ve unlamak için)

Yarım çay kaşığı tuz

Kızartmak için bol sıvı yağ

3 adet orta boy olgun domates

1 adet küçük kuru soğan

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kimyon ve kekik

Tuz, karabiber ve yarım su bardağı et/sebze suyu

Yapılışı