Meksika mutfağının vazgeçilmez lezzeti: MasterChef guacamole sos tarifi

Meksika mutfağının sevilen lezzetlerinden guacamole, olgun avokadonun taze sebzeler, limon suyu ve baharatlarla buluşmasıyla hazırlanıyor. Kremamsı dokusu ve ferah tadıyla özellikle cips, taco ve çeşitli atıştırmalıkların yanında servis ediliyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz guacamole sos tarifi...