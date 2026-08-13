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Meksika mutfağının vazgeçilmez lezzeti: MasterChef guacamole sos tarifi
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Meksika mutfağının vazgeçilmez lezzeti: MasterChef guacamole sos tarifi

13.08.2026 12:15:00
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Haber Merkezi
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Meksika mutfağının vazgeçilmez lezzeti: MasterChef guacamole sos tarifi

Olgun avokadonun soğan, biber, domates ve limon suyuyla buluştuğu guacamole sos, özellikle cips ve et yemeklerinin yanında sofralara farklı bir lezzet katıyor.

Meksika mutfağının vazgeçilmez lezzeti: MasterChef guacamole sos tarifi

Meksika mutfağının sevilen lezzetlerinden guacamole, olgun avokadonun taze sebzeler, limon suyu ve baharatlarla buluşmasıyla hazırlanıyor. Kremamsı dokusu ve ferah tadıyla özellikle cips, taco ve çeşitli atıştırmalıkların yanında servis ediliyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz guacamole sos tarifi...

Meksika mutfağının vazgeçilmez lezzeti: MasterChef guacamole sos tarifi

GUACAMOLE SOS TARİFİ

Malzemeler:

  • 2 adet olgun avokado
  • 1/4 çay kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • 2 yemek kaşığı ince kıyılmış kırmızı soğan
  • 1-2 adet yeşil veya acı biber
  • 2 yemek kaşığı ince kıyılmış kişniş
  • Bir tutam karabiber
  • Yarım adet olgun domates
  • 1 diş sarımsak

GUACAMOLE SOS YAPILIŞI

Avokadoları ortadan ikiye kesin ve çekirdeklerini çıkarın.

Avokadoların iç kısmını kaşık yardımıyla çıkararak bir kaseye alın.

Çatal yardımıyla avokadoları hafif taneli kalacak şekilde ezin.

Üzerine limon suyu ve tuzu ekleyerek karıştırın.

İnce kıyılmış kırmızı soğan, biber, kişniş ve sarımsağı ilave edin.

Domatesi küçük küpler halinde doğrayıp karışıma ekleyin.

Karabiberi ilave ederek tüm malzemeleri güzelce karıştırın.

Hazırladığınız guacamole sosu bekletmeden servis edin. 

Domates kullanacaksanız sosun sulanmaması için son aşamada eklemeniz öneriliyor.

Guacamole sosu çıtır mısır cipsleri ve tortilla cipslerinin yanında sunabilir, aynı zamanda et yemeklerine eşlikçi olarak da değerlendirebilirsiniz.

Afiyet olsun!

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