Meksika'nın mısırlı efsane lezzeti: Tamales

Mutfak literatüründe kökenleri Aztek ve Maya medeniyetlerine kadar uzanan Tamales, Meksika mutfağının en otantik ana yemeklerinden biridir. Fırınlama veya kızartma yerine tamamen buharda pişirme tekniğiyle hazırlanan bu tarif; pürüzsüz mısır hamurunun, lezzetli bir et dolgusuyla buluşup doğayla iç içe pişirilmesi disiplinine dayanır.
TAMALES TARİFİ
Malzemeler
- 12-15 adet kurutulmuş mısır kabuğu
- 2 su bardağı mısır unu
- 1.5 su bardağı ılık tavuk suyu
- 100 gram tereyağı veya sade yağ
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
- 1 çay kaşığı tuz ve bir çimdik kimyon
- 300 gram haşlanmış ve tiftiklenmiş tavuk göğsü/but
- 1 adet kuru soğan (ince kıyılmış)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 2 adet rendelenmiş olgun domates
- 1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı kimyon ve yarım çay kaşığı kekik
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiber
Yapılışı
- Kurutulmuş mısır kabuklarını geniş bir kaba alın, üzerini geçecek kadar ılık su dökün. Kabuklar yumuşayıp katlanabilir bir esnekliğe ulaşana kadar yaklaşık 30 dakika suda bekletin. ardından süzüp kurulayın.
- Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Doğranmış soğan ve sarımsakları ekleyip yumuşayana kadar soteleyin. Rendelenmiş domatesi, toz kırmızı biberi, kimyonu, kekiği, tuzu ve karabiberi ekleyin. Domates sosu hafifçe koyulaşınca tiftiklenmiş tavuk etlerini tavaya alın. Sosu tamamen çektirmeden, nemli ve sulu bir kıvamda bırakarak 3-4 dakika karıştırıp ocaktan alın ve soğutun.
- Geniş bir kapta oda sıcaklığındaki tereyağını mikserle veya el çırpıcısı ile krema kıvamına gelene kadar 2-3 dakika çırpın. İçine mısır ununu, kabartma tozunu, tuzu ve kimyonu ekleyin. Ilık tavuk suyunu azar azar ilave ederek köpüksü, yumuşak, krem şantiye yakın ama şekil alabilen pürüzsüz bir hamur elde edene kadar çırparak yoğurun.
- Yumuşayan mısır kabuklarından birini düz bir tezgaha serin (geniş kısmı size bakacak şekilde). Kabuğun ortasına yaklaşık 2 yemek kaşığı mısır hamurundan koyun ve kaşığın arkasıyla dikdörtgen şeklinde hafifçe yayın (kabuğun kenarlarında boşluk bırakın).
- Hamurun tam ortasına uzunlamasına 1-1.5 yemek kaşığı tavuklu harçtan yerleştirin. Mısır kabuğunun sağ ve sol kenarlarını ortada birleştirerek hamurun tavuğun üzerini kapatmasını sağlayın. Kabuğun alt ince ucunu yukarıya doğru katlayarak açık bir cep/mektup zarfı formu verin (Üst kısmı açık kalacaktır).
- Derin bir tencereye buhar süzgeci (veya buhar aparatı) yerleştirin. Tencerenin tabanına süzgece değmeyecek kadar su dökün. Hazırladığınız tamalesleri, açık kısımları yukarıya bakacak şekilde tencereye dik olarak yan yana dizin.
- Tencerenin kapağını sıkıca kapatın (Buharın kaçmaması için kapağın altına temiz bir mutfak bezi serebilirsiniz). Su kaynadıktan sonra ocağın altını kısık dereceye getirin ve tamalesleri yaklaşık 45-50 dakika buharda pişmeye bırakın.