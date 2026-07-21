Meksika'nın mısırlı efsane lezzeti: Tamales

Mutfak literatüründe kökenleri Aztek ve Maya medeniyetlerine kadar uzanan Tamales, Meksika mutfağının en otantik ana yemeklerinden biridir. Fırınlama veya kızartma yerine tamamen buharda pişirme tekniğiyle hazırlanan bu tarif; pürüzsüz mısır hamurunun, lezzetli bir et dolgusuyla buluşup doğayla iç içe pişirilmesi disiplinine dayanır.

TAMALES TARİFİ

Malzemeler

12-15 adet kurutulmuş mısır kabuğu

2 su bardağı mısır unu

1.5 su bardağı ılık tavuk suyu

100 gram tereyağı veya sade yağ

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz ve bir çimdik kimyon

300 gram haşlanmış ve tiftiklenmiş tavuk göğsü/but

1 adet kuru soğan (ince kıyılmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 adet rendelenmiş olgun domates

1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı kimyon ve yarım çay kaşığı kekik

1 yemek kaşığı zeytinyağı, tuz ve karabiber

Yapılışı