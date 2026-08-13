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Meksika usulü sütlacın en nefis hali: MasterChef Arroz Con Leche tarifi
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Meksika usulü sütlacın en nefis hali: MasterChef Arroz Con Leche tarifi

13.08.2026 14:08:00
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Haber Merkezi
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Meksika usulü sütlacın en nefis hali: MasterChef Arroz Con Leche tarifi

Görüntüsüyle sütlacı andıran Arroz Con Leche, tarçın ve süt aromasıyla klasik tatlılardan farklı bir lezzet sunuyor.

Meksika usulü sütlacın en nefis hali: MasterChef Arroz Con Leche tarifi

Meksika mutfağının geleneksel tatlıları arasında yer alan Arroz Con Leche, pirincin sütle buluştuğu, tarçın aromasıyla zenginleşen nefis bir tatlıdır. Klasik sütlaca benzeyen yapısıyla özellikle sütlü tatlı sevenlerin beğenisini kazanır. Az malzemeyle hazırlanan bu tarif, hem pratik hem de farklı bir tatlı denemek isteyenler için güzel bir alternatiftir. İşte enfes aromasıyla Arroz Con Leche tarifi...

Meksika usulü sütlacın en nefis hali: MasterChef Arroz Con Leche tarifi

ARROZ CON LECHE TARİFİ

Malzemeler

  • 1 su bardağı pirinç
  • 4 su bardağı süt
  • 1 su bardağı su
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 adet çubuk tarçın
  • 1 paket vanilin
  • 1 tutam tuz

Üzeri için: 

  • Toz tarçın

ARROZ CON LECHE YAPILIŞI

Pirinci güzelce yıkayıp süzün ve tencereye alın. 

Üzerine suyu ekleyerek pirinçler yumuşayana kadar pişirin.

Pirinç suyunu çektikten sonra sütü ve çubuk tarçını ekleyin.

Karışımı orta ateşte, pirinçler iyice yumuşayıp kıvam alana kadar ara ara karıştırarak pişirin.

Toz şekeri, vanilini ve bir tutam tuzu ekleyerek birkaç dakika daha kaynatın.

Kıvam alan tatlıyı kaselere paylaştırın ve oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Buzdolabında dinlendirdikten sonra üzerine toz tarçın serperek servis edin. 

Afiyet olsun!

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