Meksika usulü sütlacın en nefis hali: MasterChef Arroz Con Leche tarifi

Meksika mutfağının geleneksel tatlıları arasında yer alan Arroz Con Leche, pirincin sütle buluştuğu, tarçın aromasıyla zenginleşen nefis bir tatlıdır. Klasik sütlaca benzeyen yapısıyla özellikle sütlü tatlı sevenlerin beğenisini kazanır. Az malzemeyle hazırlanan bu tarif, hem pratik hem de farklı bir tatlı denemek isteyenler için güzel bir alternatiftir. İşte enfes aromasıyla Arroz Con Leche tarifi...