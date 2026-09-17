Menemenlik domates konservesine tuz ne zaman atılır? Ekşimeyi önleyen altın tavsiye

Yaz mevsiminin taptaze, sulu domateslerini kış sofralarına taşımak hemen her mutfağın en sevilen hazırlıklarından biridir. Ancak özenle hazırlanan kavanozların zamanla ekşimesi ya da lezzetini kaybetmesi sıkça karşılaşılan sorunlar arasında yer alır. Menemenlik domates konservesi hazırlarken hem kıvamı tam tutturmak hem de bozulmayı önlemek için bazı kritik noktalara dikkat etmek gerekir. İşte menemenlik domates konservesi hazırlarken bilinmesi gereken adımlar...