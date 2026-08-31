Mersin mutfağından sofralara uzanan lezzet: MasterChef tantuni tarifi

Mersin denildiğinde akla gelen ilk yöresel lezzetlerden biri olan tantuni, ince doğranmış dana etinin yüksek ateşte pişirilmesiyle hazırlanıyor. Lavaşın içerisine alınan et; domates, soğan ve maydanoz gibi taze malzemelerle buluşarak klasikleşen tantuni lezzetini oluşturuyor. İşte evde hazırlayabileceğiniz Mersin usulü tantuni tarifi ve malzemeleri...
TANTUNİ TARİFİ
Malzemeler:
- 4 adet tandır lavaşı
- 400 gram dana kontrfile
- 1/2 çay bardağı pamuk yağı
- 1/4 çay kaşığı tuz
- 1 yemek kaşığı toz kırmızı biber
- 1/2 çay bardağı su
- 1/4 demet maydanoz
- 2 adet domates
- 1 adet soğan
TANTUNİ YAPILIŞI
Dana kontrfileyi varsa fazla yağlarından temizleyip ince ince doğrayın.
Eti üzerini geçecek kadar soğuk suyla bir tencereye alıp suyunu çekene kadar haşlayın.
Wok tava veya sacı iyice kızdırın.
Pamuk yağını ekleyip haşlanan etleri tavaya alın.
Toz kırmızı biberi ve tuzu ekleyerek eti karıştırın.
Suyu azar azar ilave edip et suyunu çekene kadar pişirin.
Lavaşları hazırlanan etin üzerine kısa süre bastırarak ısıtın ve ardından servis için hazırlayın.
Pişen tantuniyi lavaşların içerisine paylaştırın.
Üzerine doğranmış domates, soğan ve maydanoz ekleyin.
Lavaşı dürüm şeklinde sararak sıcak servis edin.
Afiyet olsun!