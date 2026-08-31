Mersin mutfağından sofralara uzanan lezzet: MasterChef tantuni tarifi

Mersin denildiğinde akla gelen ilk yöresel lezzetlerden biri olan tantuni, ince doğranmış dana etinin yüksek ateşte pişirilmesiyle hazırlanıyor. Lavaşın içerisine alınan et; domates, soğan ve maydanoz gibi taze malzemelerle buluşarak klasikleşen tantuni lezzetini oluşturuyor. İşte evde hazırlayabileceğiniz Mersin usulü tantuni tarifi ve malzemeleri...