Mevsim geçişlerinin şifa lezzeti: Tavuk Suyu Çorbası

Kuru fasulye ve tane tane dökülen pirinç pilavının öncesine kış günlerinde en çok yakışan, içimi yumuşacık ve doyurucu bir başlangıçtır. Yemeğin alametifarikası; tavuğun kemiğiyle birlikte haşlanarak suyunun tüm lezzetini çorbaya bırakması ve yumurta sarısı ile bol limonlu terbiyenin çorbaya kadifemsi bir kıvam kazandırmasıdır.
TAVUK SUYU ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet kemikli tavuk kalça pirzola veya 1 adet bütün tavuk göğsü + kalça
- 1 adet küçük boy kuru soğan (bütün soyulmuş)
- 1 adet küçük boy havuç (iri dilimlenmiş)
- 6 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1/2 çay bardağı tel veya arpa şehriye
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 diş sarımsak (ince rendelenmiş)
- 1/2 çay kaşığı karabiber
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı un (tepeleme)
- 1/2 adet taze limonun suyu
- 1 yemek kaşığı tereyağı + 1/2 tatlı kaşığı pul biber veya toz kırmızı biber
- İnce kıyılmış taze maydanoz
Yapılışı
- Tencereye tavuk etlerini, bütün soğanı, havucu ve 6 su bardağı suyu alın. Tavuklar kemiğinden kolayca ayrılacak kıvama gelene kadar yaklaşık 25-30 dakika haşlayın. Etleri sudan alıp ılıyınca küçük parçalar halinde didikleyin. Tavuk suyunu süzgeçten geçirip kenara ayırın.
- Çorba tenceresinde 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını eritin. Rendelenmiş sarımsağı ekleyip 30 saniye kokusu çıkana kadar soteleyin. Tel şehriyeleri ilave edip hafif renk değiştirene kadar 1-2 dakika kavurun.
- Ayırdığınız sıcak tavuk suyunu (yaklaşık 5 su bardağı) tencereye dökün. Şehriyeler yumuşayana kadar orta ateşte 8-10 dakika pişirin. Didiklediğiniz tavuk etlerini de tencereye ekleyin.
- Derin bir kasede yumurta sarısını, 1 tepeleme yemek kaşığı unu ve limon suyunu bir tel çırpıcıyla pürüzsüz olana kadar çırpın.
- Kaynamakta olan çorbanın suyundan 2 kepçe alıp terbiyeye yavaşça ekleyin ve çırparak terbiyeyi ılıtın. Ilınan karışımı tencereye sicim gibi akıtırken bir yandan çorbayı hızlıca karıştırın.
- Çorba terbiye ile birlikte bir taşım (2-3 dakika) kısık ateşte kaynadıktan sonra karabiberini ve tuzunu ekleyip ocaktan alın.