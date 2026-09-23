Mevsim geçişlerinin şifa lezzeti: Tavuk Suyu Çorbası

Kuru fasulye ve tane tane dökülen pirinç pilavının öncesine kış günlerinde en çok yakışan, içimi yumuşacık ve doyurucu bir başlangıçtır. Yemeğin alametifarikası; tavuğun kemiğiyle birlikte haşlanarak suyunun tüm lezzetini çorbaya bırakması ve yumurta sarısı ile bol limonlu terbiyenin çorbaya kadifemsi bir kıvam kazandırmasıdır.

TAVUK SUYU ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

2 adet kemikli tavuk kalça pirzola veya 1 adet bütün tavuk göğsü + kalça

1 adet küçük boy kuru soğan (bütün soyulmuş)

1 adet küçük boy havuç (iri dilimlenmiş)

6 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 çay bardağı tel veya arpa şehriye

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak (ince rendelenmiş)

1/2 çay kaşığı karabiber

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı un (tepeleme)

1/2 adet taze limonun suyu

1 yemek kaşığı tereyağı + 1/2 tatlı kaşığı pul biber veya toz kırmızı biber

İnce kıyılmış taze maydanoz

Yapılışı