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Mevsim geçişlerinin şifa lezzeti: Tavuk Suyu Çorbası

Mevsim geçişlerinin şifa lezzeti: Tavuk Suyu Çorbası

23.09.2026 12:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Mevsim geçişlerinin şifa lezzeti: Tavuk Suyu Çorbası

Ağır ağır haşlanan tavuk etinin zengin suyuyla pişen; tel şehriye, unlu-limonlu ipeksi terbiye ve sarımsak aromasıyla kış aylarında iç ısıtan tam bir şifa deposu.

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Kuru fasulye ve tane tane dökülen pirinç pilavının öncesine kış günlerinde en çok yakışan, içimi yumuşacık ve doyurucu bir başlangıçtır. Yemeğin alametifarikası; tavuğun kemiğiyle birlikte haşlanarak suyunun tüm lezzetini çorbaya bırakması ve yumurta sarısı ile bol limonlu terbiyenin çorbaya kadifemsi bir kıvam kazandırmasıdır.

TAVUK SUYU ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

  • 2 adet kemikli tavuk kalça pirzola veya 1 adet bütün tavuk göğsü + kalça
  • 1 adet küçük boy kuru soğan (bütün soyulmuş)
  • 1 adet küçük boy havuç (iri dilimlenmiş)
  • 6 su bardağı su
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1/2 çay bardağı tel veya arpa şehriye
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 diş sarımsak (ince rendelenmiş)
  • 1/2 çay kaşığı karabiber
  • 1 adet yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı un (tepeleme)
  • 1/2 adet taze limonun suyu
  • 1 yemek kaşığı tereyağı + 1/2 tatlı kaşığı pul biber veya toz kırmızı biber
  • İnce kıyılmış taze maydanoz

Yapılışı

  1. Tencereye tavuk etlerini, bütün soğanı, havucu ve 6 su bardağı suyu alın. Tavuklar kemiğinden kolayca ayrılacak kıvama gelene kadar yaklaşık 25-30 dakika haşlayın. Etleri sudan alıp ılıyınca küçük parçalar halinde didikleyin. Tavuk suyunu süzgeçten geçirip kenara ayırın.
  2. Çorba tenceresinde 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını eritin. Rendelenmiş sarımsağı ekleyip 30 saniye kokusu çıkana kadar soteleyin. Tel şehriyeleri ilave edip hafif renk değiştirene kadar 1-2 dakika kavurun.
  3. Ayırdığınız sıcak tavuk suyunu (yaklaşık 5 su bardağı) tencereye dökün. Şehriyeler yumuşayana kadar orta ateşte 8-10 dakika pişirin. Didiklediğiniz tavuk etlerini de tencereye ekleyin.
  4. Derin bir kasede yumurta sarısını, 1 tepeleme yemek kaşığı unu ve limon suyunu bir tel çırpıcıyla pürüzsüz olana kadar çırpın.
  5. Kaynamakta olan çorbanın suyundan 2 kepçe alıp terbiyeye yavaşça ekleyin ve çırparak terbiyeyi ılıtın. Ilınan karışımı tencereye sicim gibi akıtırken bir yandan çorbayı hızlıca karıştırın.
  6. Çorba terbiye ile birlikte bir taşım (2-3 dakika) kısık ateşte kaynadıktan sonra karabiberini ve tuzunu ekleyip ocaktan alın.
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