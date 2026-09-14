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Mevsimin en lezzetli balığı sofrada! Palamut fileto tarifi

Mevsimin en lezzetli balığı sofrada! Palamut fileto tarifi

14.09.2026 17:11:00
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Haber Merkezi
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Mevsimin en lezzetli balığı sofrada! Palamut fileto tarifi

Balık sofralarının sevilen lezzetlerinden palamut, fileto halinde hazırlandığında hem kolay pişiyor hem de sofraya pratik bir şekilde geliyor. Özellikle fırında hazırlanan palamut fileto, az malzemeyle lezzetli ve doyurucu bir balık yemeği yapmak isteyenler için ideal oluyor.
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Palamut fileto hazırlarken balığın tazeliği kadar pişirme yöntemi de önem taşıyor. Fırında hazırlanan palamut fileto, balığın kendi lezzetini korumasını sağlarken mutfakta fazla zaman geçirmeden nefis bir öğün hazırlamaya yardımcı oluyor.

Filetoların üzerine zeytinyağı, limon ve baharatlardan oluşan basit bir sos sürülerek fırına veriliyor. Yanına soğan, domates ve biber gibi sebzeler eklendiğinde ortaya hem renkli hem de oldukça lezzetli bir sofra çıkıyor.

PALAMUT FİLETO İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 4 adet palamut fileto
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet limon
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 adet domates
  • 2 adet yeşil biber
  • 2 diş sarımsak
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Kekik
  • İsteğe bağlı olarak defne yaprağı

PALAMUT FİLETO TARİFİ

Öncelikle palamut filetoları güzelce temizleyip kağıt havluyla kurulayın. Balıkların fazla suyunun alınması, fırında daha iyi pişmesine yardımcı olur.

Bir kasede zeytinyağı, yarım limonun suyu, ezilmiş sarımsak, tuz, karabiber, pul biber ve kekiği karıştırarak sosu hazırlayın.

Soğanı halka şeklinde doğrayın. Domates ve biberleri de dilimleyin. Fırın tepsisine yağlı kağıt serip sebzeleri tabana yerleştirin.

Palamut filetoları sebzelerin üzerine dizin. Hazırladığınız sosu balıkların üzerine eşit şekilde sürün. Kalan limonu dilimleyerek filetoların üzerine yerleştirin. İsterseniz birkaç defne yaprağı da ekleyebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Balığın üzeri hafifçe kızardığında fırından çıkarabilirsiniz.

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