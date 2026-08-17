Meze sofralarının favorisi: Bol soslu şakşuka tarifi

Patlıcan, kabak, patates ve biber gibi sebzelerin domatesli sosla buluştuğu şakşuka, hem ana yemeklerin yanında hem de meze olarak servis edilebiliyor. Sebzelerin ayrı ayrı kızartılması ve ardından aromalı sosla bir araya getirilmesiyle hazırlanan tarif, soğuk ya da ılık olarak tüketilebiliyor. Peki, evde şakşuka nasıl yapılır? İşte nefis şakşuka tarifi ve püf noktaları...

ŞAKŞUKA MALZEMELERİ

1 adet patlıcan

1 adet kabak

1 adet patates

2-3 adet sivri biber

Sıvı yağ

Sosu için

2 adet domates

1 adet kuru soğan

2 adet sivri biber

1 kahve fincanı zeytinyağı

3 yemek kaşığı sirke

1 adet küp şeker

3 diş sarımsak

Yarım çay bardağı ceviz

Tuz

Karabiber

Fesleğen

ŞAKŞUKA NASIL YAPILIR?

Öncelikle patlıcanları küp şeklinde doğrayıp tuzlu suda yaklaşık 20-30 dakika bekletin. Ardından suyunu süzüp patlıcanları iyice kurulayın. Patates ve kabakları da küp küp, sivri biberleri ise küçük parçalar halinde doğrayın.

Kızgın sıvı yağda sebzeleri sırasıyla kızartın. Önce patatesleri, ardından kabakları, patlıcanları ve son olarak biberleri pişirin. Kızaran sebzeleri geniş bir kapta bir araya getirin.

Sos için zeytinyağını tavaya alın. İnce doğranmış soğan, sarımsak ve biberleri kavurun. Rendelenmiş domatesleri ekledikten sonra şeker, tuz, karabiber, fesleğen ve sirkeyi ilave edin. Sosu yaklaşık 15 dakika pişirin. Arzu ederseniz ince dövülmüş cevizi de sosa ekleyebilirsiniz.

Hazırladığınız domatesli sosu kızartılmış sebzelerin üzerine gezdirin. Bir süre dinlendirdikten sonra şakşukayı servis edebilirsiniz