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Meze sofralarının vazgeçilmezi: Hatay usulü humus tarifi

Meze sofralarının vazgeçilmezi: Hatay usulü humus tarifi

9.09.2026 23:11:00
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Haber Merkezi
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Meze sofralarının vazgeçilmezi: Hatay usulü humus tarifi

Hatay mutfağının sevilen mezelerinden humus, nohut, tahin, limon ve sarımsağın buluşmasıyla hazırlanıyor. Pürüzsüz kıvamı ve yoğun lezzetiyle sofraların vazgeçilmezlerinden olan Hatay usulü humusun yapımı merak ediliyor.
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Humus, özellikle Hatay mutfağında önemli bir yere sahip olan klasik mezeler arasında bulunuyor. Haşlanmış nohutun tahin, limon suyu ve sarımsakla buluşmasıyla hazırlanan humus, hem meze sofralarında hem de kebap ve et yemeklerinin yanında servis ediliyor. Hatay usulü humusta malzemelerin dengesi ve humusun kıvamı lezzetin en önemli noktalarını oluşturuyor.

HATAY USULÜ HUMUS İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 2 su bardağı haşlanmış nohut
  • 4 yemek kaşığı tahin
  • 2-3 diş sarımsak
  • 1 limonun suyu
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • Yarım çay bardağı su
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • Tuz

Üzeri için

  • Zeytinyağı
  • Toz kırmızı biber veya pul biber
  • Birkaç nohut tanesi
  • İnce kıyılmış maydanoz

HATAY USULÜ HUMUS TARİFİ

Öncelikle haşlanmış nohutların kabuklarını mümkün olduğunca ayırın. Bu işlem humusun daha pürüzsüz olmasını sağlar. Nohutları mutfak robotuna alın ve üzerine tahin, limon suyu, sarımsak, kimyon ve tuzu ekleyin.

Malzemeleri çekmeye başlayın. Karışım koyu olursa azar azar su ilave ederek pürüzsüz ve kremsi bir kıvam elde edin. Ardından zeytinyağını ekleyip birkaç dakika daha karıştırın.

Hazırladığınız humusu servis tabağına alın. Kaşığın arka kısmıyla ortasını hafifçe açarak üzerine zeytinyağı gezdirin. Toz kırmızı biber, maydanoz ve birkaç nohut tanesiyle süsleyerek servis edebilirsiniz.

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