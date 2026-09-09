Meze sofralarının vazgeçilmezi: Hatay usulü humus tarifi

Humus, özellikle Hatay mutfağında önemli bir yere sahip olan klasik mezeler arasında bulunuyor. Haşlanmış nohutun tahin, limon suyu ve sarımsakla buluşmasıyla hazırlanan humus, hem meze sofralarında hem de kebap ve et yemeklerinin yanında servis ediliyor. Hatay usulü humusta malzemelerin dengesi ve humusun kıvamı lezzetin en önemli noktalarını oluşturuyor.

HATAY USULÜ HUMUS İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

2 su bardağı haşlanmış nohut

4 yemek kaşığı tahin

2-3 diş sarımsak

1 limonun suyu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım çay bardağı su

1 çay kaşığı kimyon

Tuz

Üzeri için

Zeytinyağı

Toz kırmızı biber veya pul biber

Birkaç nohut tanesi

İnce kıyılmış maydanoz

HATAY USULÜ HUMUS TARİFİ

Öncelikle haşlanmış nohutların kabuklarını mümkün olduğunca ayırın. Bu işlem humusun daha pürüzsüz olmasını sağlar. Nohutları mutfak robotuna alın ve üzerine tahin, limon suyu, sarımsak, kimyon ve tuzu ekleyin.

Malzemeleri çekmeye başlayın. Karışım koyu olursa azar azar su ilave ederek pürüzsüz ve kremsi bir kıvam elde edin. Ardından zeytinyağını ekleyip birkaç dakika daha karıştırın.

Hazırladığınız humusu servis tabağına alın. Kaşığın arka kısmıyla ortasını hafifçe açarak üzerine zeytinyağı gezdirin. Toz kırmızı biber, maydanoz ve birkaç nohut tanesiyle süsleyerek servis edebilirsiniz.