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Meze sofralarının yıldızı: Pratik ve nefis köpoğlu mezesi tarifi

Meze sofralarının yıldızı: Pratik ve nefis köpoğlu mezesi tarifi

21.09.2026 17:42:00
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Haber Merkezi
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Meze sofralarının yıldızı: Pratik ve nefis köpoğlu mezesi tarifi

Sofraların sevilen mezelerinden köpoğlu, patlıcan, biber, sarımsaklı yoğurt ve domates sosunun bir araya gelmesiyle hazırlanıyor. Özellikle davet sofralarında ve akşam yemeklerinde tercih edilen bu lezzetin malzemeleri ve pratik yapılışı merak ediliyor.
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Patlıcan ve biberin kızartılarak ya da közlenerek hazırlandığı köpoğlu mezesi, üzerine eklenen sarımsaklı yoğurt ve domates sosuyla tamamlanıyor. Farklı tariflerde malzeme ve hazırlama yöntemi değişebilse de klasik sunumda patlıcan ve biber, yoğurt ve domates sosuyla birlikte servis ediliyor.

KÖPOĞLU MEZESİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 3 adet orta boy patlıcan
  • 3 adet yeşil biber
  • 3 adet domates
  • 300 gram süzme yoğurt
  • 2 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber
  • İsteğe göre maydanoz

KÖPOĞLU MEZESİ YAPILIŞI

Patlıcanları alacalı şekilde soyup küp küp doğrayın. Acısının çıkması için tuzlu suda yaklaşık 10-15 dakika bekletin.

Patlıcanları sudan çıkarıp iyice kurulayın. Biberleri de doğrayarak patlıcanlarla birlikte kızgın yağda kızartın.

Kızaran sebzeleri kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.

Domates sosu için tavaya zeytinyağını alın ve salçayı kısa süre kavurun. Rendelenmiş domatesleri ekleyerek kıvam alana kadar pişirin.

Sosu tuz, karabiber ve pul biberle tatlandırın.

Ayrı bir kapta süzme yoğurdu ezilmiş sarımsak ve biraz tuzla karıştırın.

Servis tabağına önce patlıcan ve biberleri alın. Üzerine sarımsaklı yoğurdu yayın.

Hazırladığınız domates sosunu yoğurdun üzerine gezdirin.

İsteğe göre ince kıyılmış maydanozla süsleyerek servis edin.

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