Mis gibi kokusu mutfağı saracak: Pratik otlu gözleme tarifi

Evde kolayca hazırlanabilen gözleme tarifleri arasında yer alan otlu gözleme, özellikle taze yeşilliklerin bol olduğu dönemlerde sofralara farklı bir lezzet katıyor. İncecik açılan hamurun içerisine maydanoz, dereotu, taze soğan gibi yeşilliklerin eklenmesiyle hazırlanan gözleme, isteyenlerin peynir ilavesiyle daha da zenginleştirilebiliyor. Peki otlu gözleme nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve adım adım yapılışı...

OTLU GÖZLEME MALZEMELERİ

Hamuru için

4 su bardağı un

1,5 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harcı için

1 demet maydanoz

Yarım demet dereotu

4-5 dal taze soğan

1-2 adet sivri biber

150 gram beyaz peynir

1 çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Pişirmek için

Tereyağı veya sıvı yağ

OTLU GÖZLEME NASIL YAPILIR?

Öncelikle geniş bir yoğurma kabına unu ve tuzu alın. Ilık suyu azar azar ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun. Hamurun üzerine sıvı yağı ekleyip birkaç dakika daha yoğurun. Hamurun üzerini kapatarak yaklaşık 20 dakika dinlendirin.

Bu sırada iç harcı hazırlayın. Maydanoz, dereotu ve taze soğanı güzelce yıkayıp ince ince doğrayın. Sivri biberleri de küçük küçük doğrayarak yeşilliklere ekleyin. Beyaz peyniri ufalayarak karışıma ilave edin. Pul biber, karabiber ve sıvı yağı ekleyip tüm malzemeleri karıştırın.

Dinlenen hamuru eşit büyüklükte bezelere ayırın. Her bir bezeyi unlanmış tezgahta ince ve yuvarlak şekilde açın. Hamurun yarısına hazırladığınız otlu harçtan yayın. Diğer yarısını üzerine kapatıp kenarlarını hafifçe bastırın.

Geniş bir tavayı orta ateşte ısıtın. Hazırladığınız gözlemeyi tavaya alın ve her iki tarafını da güzelce kızarana kadar pişirin. Gözlemenin iki yüzü de piştiğinde üzerine tereyağı sürerek sıcak servis edin.