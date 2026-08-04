Cumhuriyet Gazetesi Logo
Mis gibi kokusuyla mutfağı saran lezzet: Türk kahveli kurabiye tarifi
Paylaş

Mis gibi kokusuyla mutfağı saran lezzet: Türk kahveli kurabiye tarifi

4.08.2026 18:57:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Mis gibi kokusuyla mutfağı saran lezzet: Türk kahveli kurabiye tarifi

Türk kahvesinin kendine özgü aromasıyla kakaolu kurabiye hamurunun buluştuğu bu tarif, çay ve kahve saatlerine nefis bir eşlikçi oluyor.

Mis gibi kokusuyla mutfağı saran lezzet: Türk kahveli kurabiye tarifi

Tereyağı, kakao ve Türk kahvesiyle hazırlanan bu kurabiye, dışı hafif kıtır, içi yumuşak dokusuyla çay saatlerine lezzet katıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz Türk kahveli kurabiye tarifi...

 

Mis gibi kokusuyla mutfağı saran lezzet: Türk kahveli kurabiye tarifi

TÜRK KAHVELİ KURABİYE TARİFİ

Malzemeler:

  • 125 gram oda sıcaklığında tereyağı
  • 1 adet yumurta
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • Yarım su bardağı nişasta
  • 2 tatlı kaşığı Türk kahvesi
  • 3 tatlı kaşığı kakao
  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
  • 1 tatlı kaşığı vanilya
  • 2 su bardağı un

TÜRK KAHVELİ KURABİYE YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki tereyağını ve pudra şekerini derin bir karıştırma kabına alın. 

Yumurtayı ekleyip homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Üzerine nişasta, Türk kahvesi, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin.

Unu kontrollü şekilde ilave ederek ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hazırladığınız hamuru streç filme sararak buzdolabında yaklaşık 20-30 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 170-180 derece fırında kurabiyelerin üzeri hafifçe çatlayıp kenarları renk alana kadar yaklaşık 12-15 dakika pişirin.

Fırından çıkardığınız kurabiyeleri tepside birkaç dakika dinlendirdikten sonra servis edin.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #pratik tatlı tarifi #Çay Saati #tatlı krizi #Türk kahveli kurabiye

İlgili Haberler

Az malzemeyle bol lezzet: Kabak köftesi tarifi
Az malzemeyle bol lezzet: Kabak köftesi tarifi Kabak, yumurta ve birkaç temel malzemeyle hazırlanan kabak köftesi; dışı çıtır, içi yumuşacık dokusuyla sofralara farklı bir lezzet taşıyor.
Klasik mantıya rakip oldu! Fırında pratik tepsi mantısı tarifi
Klasik mantıya rakip oldu! Fırında pratik tepsi mantısı tarifi Tek tek kapatılan klasik mantıya göre daha pratik bir alternatif arayanlar için tepsi mantısı nefis bir seçenek sunuyor. Fırında nar gibi kızaran hamuru, kıymalı iç harcı ve sarımsaklı yoğurduyla sofralara lezzet katıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz tam ölçülü tepsi mantısı tarifi...
Çay saatlerinin gizli favorisi: Ispanaklı pasta nasıl yapılır?
Çay saatlerinin gizli favorisi: Ispanaklı pasta nasıl yapılır? Ispanakla hazırlanan yumuşacık keki ve nefis kremasıyla sofralarda fark yaratan ıspanaklı pasta, hem görünümü hem de lezzetiyle dikkat çekiyor. Peki, doğal yeşil rengiyle iştah açan ıspanaklı pasta nasıl yapılır? İşte tam ölçülü, kolay ve nefis ıspanaklı pasta tarifi...