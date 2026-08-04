Mis gibi kokusuyla mutfağı saran lezzet: Türk kahveli kurabiye tarifi

Tereyağı, kakao ve Türk kahvesiyle hazırlanan bu kurabiye, dışı hafif kıtır, içi yumuşak dokusuyla çay saatlerine lezzet katıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz Türk kahveli kurabiye tarifi...
TÜRK KAHVELİ KURABİYE TARİFİ
Malzemeler:
- 125 gram oda sıcaklığında tereyağı
- 1 adet yumurta
- 1 su bardağı pudra şekeri
- Yarım su bardağı nişasta
- 2 tatlı kaşığı Türk kahvesi
- 3 tatlı kaşığı kakao
- 1 tatlı kaşığı kabartma tozu
- 1 tatlı kaşığı vanilya
- 2 su bardağı un
TÜRK KAHVELİ KURABİYE YAPILIŞI
Oda sıcaklığındaki tereyağını ve pudra şekerini derin bir karıştırma kabına alın.
Yumurtayı ekleyip homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın.
Üzerine nişasta, Türk kahvesi, kakao, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyin.
Unu kontrollü şekilde ilave ederek ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.
Hazırladığınız hamuru streç filme sararak buzdolabında yaklaşık 20-30 dakika dinlendirin.
Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
Önceden ısıtılmış 170-180 derece fırında kurabiyelerin üzeri hafifçe çatlayıp kenarları renk alana kadar yaklaşık 12-15 dakika pişirin.
Fırından çıkardığınız kurabiyeleri tepside birkaç dakika dinlendirdikten sonra servis edin.
Afiyet olsun!