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Misafir sofralarının göz kamaştıran yıldızı: Tavuklu sultan kebabı tarifi..

Misafir sofralarının göz kamaştıran yıldızı: Tavuklu sultan kebabı tarifi..

3.08.2026 21:00:00
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Haber Merkezi
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Misafir sofralarının göz kamaştıran yıldızı: Tavuklu sultan kebabı tarifi..

Hazırlaması porsiyonluk olduğu için servisi son derece şık ve pratik olan bu tarif, fırından yayılan kokusuyla masadaki herkesin iştahını kabartacak. İşte enfes tarif...
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Sunumuyla göz dolduran ve tadıyla yiyen herkesten tam not alan o şahane davet yemeği... Yufkanın içinde lokum gibi pişen sebzeli tavuk sotesi, üzerinde nar gibi kızarmış beşamel sos ve kaşar peyniriyle Sultan Kebabı, akşam yemeği menünüzün tartışmasız yıldızı olacak.

MALZEMELER

İç Harcı İçin:

2 adet hazır yufka

500 gram tavuk göğsü (Küçük küpler halinde doğranmış)

1 adet büyük boy kuru soğan (Yemeklik doğranmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 su bardağı haşlanmış garnitür (Bezelye, havuç, patates karışımı)

1 yemek kaşığı domates salçası

1'er çay kaşığı tuz, karabiber, kekik ve pul biber

Beşamel Sosu İçin:

1,5 yemek kaşığı tereyağı

1,5 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı süt

Çay kaşığının ucuyla tuz ve karabiber

Üzeri İçin:

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

ADIM ADIM YAPILIŞI

Geniş bir tavaya sıvı yağı alın ve ısındığında tavukları ekleyin. Tavuklar suyunu salıp çekene kadar yüksek ateşte kavurun.

Tavukların üzerine yemeklik doğranmış soğanı ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Salçayı ilave edip kokusu çıkana kadar karıştırın. Son olarak haşlanmış garnitürü ve baharatları ekleyerek 2-3 dakika daha soteleyip ocaktan alın.

Küçük bir sos tavasında tereyağını eritin, unu ekleyip kokusu çıkana kadar (hafif rengi dönene dek) kavurun. Üzerine soğuk sütü yavaşça eklerken topaklanmaması için tel çırpıcıyla hızlıca karıştırın. Kaynayıp muhallebi kıvamına gelince tuz ve karabiberini ekleyip altını kapatın.

Yufkaları tezgaha serin ve her birini dört eşit üçgen parçaya bölün (toplam 8 parça elde edeceksiniz). Çukur bir çorba kasesinin içine iki kat yufka üçgenini, kenarları dışarı sarkacak şekilde serin.

Kasenin içindeki yufkanın ortasına hazırladığınız tavuklu harçtan bolca koyun. Dışarı sarkan yufka kenarlarını harcın üzerine doğru katlayarak kapatın. Kaseyi yağlanmış fırın tepsisine (veya borcama) ters çevirerek yufkalı bohçayı çıkarın. Tüm malzemeye aynı işlemi uygulayın.

Yufka bohçalarının üzerine hazırladığınız beşamel sosu eşit şekilde paylaştırın. Önceden ısıtılmış 190°C fırında yufkalar hafif pembeleşene kadar (yaklaşık 20 dakika) pişirin. Ardından fırından çıkarıp üzerlerine kaşar peyniri rendesi serpin ve peynirler eriyip nar gibi kızarana kadar tekrar fırınlayın. Sıcak sıcak servis yapın.

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