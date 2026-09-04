Mısır mutfağının enfes lezzeti: Ful Medames

Mısır mutfağının antik çağlardan günümüze ulaşan en köklü lezzeti olan Ful Medames, Piramitler döneminden beri Mısır halkının temel besin kaynaklarından biridir. Genelde bakır veya çömlek kaplarda geceden sabaha kadar kısık ateşte demlenerek pişirilen bu sıcak ezme; üzerindeki keskin sarımsaklı limon sosu, zeytinyağı ve kimyonun birleşimiyle protein deposu, doyurucu ve son derece aromatik bir ziyafete dönüşür.
FUL MEDAMES TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı kuru küçük Mısır baklası veya 2 kutu (800 gr) kaliteli pişmiş konserve fava baklası
- Yarım çay bardağı kırmızı mercimek (baklalar haşlanırken kıvam ve renk vermesi için)
- 1 tatlı kaşığı karbonat (baklaların kabuklarını yumuşatmak için)
- 4 diş sarımsak (ezilmiş)
- Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı (veya eritilmiş tereyağı/sade yağ)
- 1 adet taze sıkılmış limonun suyu
- 1.5 tatlı kaşığı kimyon (Ful Medames'in olmazsa olmaz baharatı)
- 1 tatlı kaşığı acı pul biber veya kırmızı toz biber
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 adet orta boy domates (küçük küp doğranmış)
- 1 adet yeşil sivri biber veya taze acı biber (ince doğranmış)
- Yarım demet taze maydanoz (kıyılmış)
- Yanında servis için: Taze Mısır ekmeği (Eish Baladi) veya pide, salatalık, turp ve taze soğan
Yapılışı
- Bir gece önceden suda bekletilen baklaları süzün. Derin bir tencereye (tercihen düdüklü tencereye) baklaları, yıkanmış kırmızı mercimeği ve üzerini 3 parmak geçecek kadar sıcak suyu alın. Baklalar tamamen pamuk gibi yumuşayana kadar kısık ateşte ağır ağır pişirin.
- Pişen sıcak baklaların suyunu tamamen dökmeden (biraz pişme suyu tencerede kalarak), patates ezeceği veya çatal yardımıyla baklaları ezin. Tamamen pürüzsüz bir püre yapmak yerine yer yer parça bakla kalacak şekilde pütürlü bırakın.
- Bir kasede ezilmiş sarımsakları, taze limon suyunu, bol kimyonu, pul biberi ve tuzu çırparak homojen bir sos elde edin.
- Tenceredeki sıcak bakla ezmesinin üzerine hazırladığınız sarımsaklı-kimyonlu sosu ve sızma zeytinyağının yarısını dökün. Kısık ateşte karıştırarak 2-3 dakika tüm lezzetlerin birbirine geçmesini sağlayın.
- Sıcak Ful Medames'i yayvan bir servis tabağına veya çömlek kaseye alın. Kaşığın arkasıyla ortasında hafif bir çukur açın.
- Çukurun ortasına ve üzerine doğranmış taze domates küplerini, yeşil biberleri ve kıyılmış maydanozu yerleştirin. Kalan sızma zeytinyağını cömertçe üzerine gezdirin.