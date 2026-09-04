Mısır mutfağının enfes lezzeti: Ful Medames

Mısır mutfağının antik çağlardan günümüze ulaşan en köklü lezzeti olan Ful Medames, Piramitler döneminden beri Mısır halkının temel besin kaynaklarından biridir. Genelde bakır veya çömlek kaplarda geceden sabaha kadar kısık ateşte demlenerek pişirilen bu sıcak ezme; üzerindeki keskin sarımsaklı limon sosu, zeytinyağı ve kimyonun birleşimiyle protein deposu, doyurucu ve son derece aromatik bir ziyafete dönüşür.

FUL MEDAMES TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı kuru küçük Mısır baklası veya 2 kutu (800 gr) kaliteli pişmiş konserve fava baklası

Yarım çay bardağı kırmızı mercimek (baklalar haşlanırken kıvam ve renk vermesi için)

1 tatlı kaşığı karbonat (baklaların kabuklarını yumuşatmak için)

4 diş sarımsak (ezilmiş)

Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı (veya eritilmiş tereyağı/sade yağ)

1 adet taze sıkılmış limonun suyu

1.5 tatlı kaşığı kimyon (Ful Medames'in olmazsa olmaz baharatı)

1 tatlı kaşığı acı pul biber veya kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet orta boy domates (küçük küp doğranmış)

1 adet yeşil sivri biber veya taze acı biber (ince doğranmış)

Yarım demet taze maydanoz (kıyılmış)

Yanında servis için: Taze Mısır ekmeği (Eish Baladi) veya pide, salatalık, turp ve taze soğan

Yapılışı