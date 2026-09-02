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Mısırın en lezzetli hali: Evde kaburga mısır nasıl yapılır?

Mısırın en lezzetli hali: Evde kaburga mısır nasıl yapılır?

2.09.2026 23:29:00
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Haber Merkezi
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Mısırın en lezzetli hali: Evde kaburga mısır nasıl yapılır?

Son dönemin dikkat çeken atıştırmalıklarından kaburga mısır, klasik mısır sunumuna farklı bir yorum getiriyor. Baharatlı ve çıtır dokusuyla özellikle film ve dizi gecelerinin favorisi olmaya aday kaburga mısır, evde birkaç malzemeyle kolayca hazırlanabiliyor.
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Mısırı farklı bir şekilde tüketmek isteyenlerin son dönemde sıkça tercih ettiği kaburga mısır, görünümü ve lezzetiyle klasik patlamış mısırlardan ayrılıyor. Mısır tanelerinin özel bir şekilde kesilip baharatlarla harmanlanması ve çıtır hale gelene kadar pişirilmesiyle hazırlanan bu atıştırmalık, kısa sürede sofraya geliyor. Peki, kaburga mısır nasıl yapılır? İşte pratik ve nefis kaburga mısır tarifi...

KABURGA MISIR İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 2 adet taze mısır
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay kaşığı kekik
  • Tuz
  • İsteğe göre pul biber
  • İsteğe göre rendelenmiş parmesan veya kaşar peyniri

KABURGA MISIR NASIL YAPILIR?

Öncelikle mısırların kabuklarını ve püsküllerini temizleyip iyice yıkayın. Mısırları uzunlamasına birkaç parçaya bölün. Mısırı kesmek zor olabileceği için sağlam bir bıçak kullanmaya ve elinizi korumaya dikkat edin.

Bir kasede zeytinyağı, toz kırmızı biber, sarımsak tozu, karabiber, kekik ve tuzu karıştırın. Hazırladığınız baharatlı yağı mısır parçalarının üzerine sürün ve her tarafının karışıma bulanmasını sağlayın.

Baharatladığınız mısırları yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Mısırların daha çıtır olması için pişirme sırasında bir kez çevirebilirsiniz.

Fırından çıkardığınız kaburga mısırları sıcak olarak servis edin. Dilerseniz üzerine rendelenmiş peynir veya biraz daha baharat ekleyebilirsiniz.

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