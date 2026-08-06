Mükemmel poşe yumurta nasıl yapılır? Dağılmayan poşe yumurtanın püf noktaları

POŞE YUMURTA NEDİR? Poşe yumurta, kabuksuz yumurtanın sıcak suda kontrollü şekilde pişirilmesiyle hazırlanır. Yumurta akı tamamen pişerken sarısının akışkan kalması, poşe yumurtanın en belirgin özelliğidir. Kahvaltılarda tek başına servis edilebildiği gibi kızarmış ekmek, avokado ve yoğurtlu soslarla da sunulabilir.

POŞE YUMURTA İÇİN MALZEMELER 1 adet taze yumurta 1 litre su 1 yemek kaşığı sirke Bir tutam tuz

MÜKEMMEL POŞE YUMURTA NASIL YAPILIR? Öncelikle geniş ve derin bir tencereye suyu alın. Suyu kaynama noktasına getirin ancak fokur fokur kaynatmayın. Poşe yumurta için suyun hafif hareketli olması yeterlidir. Yumurtayı doğrudan tencereye kırmak yerine küçük bir kaseye kırın. Böylece yumurtayı suya daha kontrollü şekilde bırakabilirsiniz. Suya sirkeyi ekleyin. Sirke, yumurta akının daha hızlı toparlanmasına yardımcı olur. Bir kaşık yardımıyla suyun içinde hafifçe bir girdap oluşturun. Yumurtayı girdabın ortasına yavaşça bırakın. Yumurtanın akının sarının çevresinde toplanmasını sağlamak için ilk birkaç saniye yumurtaya dokunmayın. Yumurtayı yaklaşık 3-4 dakika pişirin. Yumurta akı tamamen beyazlaşıp sertleştiğinde, sarısı ise hafifçe sallandığında yumurta hazır demektir. Delikli bir kaşık yardımıyla poşe yumurtayı sudan çıkarın ve fazla suyunun süzülmesini bekleyin. Ardından kızarmış ekmek veya tercih ettiğiniz garnitürlerle sıcak servis edin.

POŞE YUMURTANIN PÜF NOKTALARI Poşe yumurtada en önemli detay yumurtanın taze olmasıdır. Taze yumurtanın akı daha sıkı olduğu için sıcak suda daha kolay toparlanır. Suyun aşırı kaynamaması da önemlidir. Fokurdayan su, yumurtanın dağılmasına neden olabilir. Hafif kaynama noktasındaki su kullanmak daha iyi sonuç verir. Sirkeyi fazla kullanmamak gerekir. Bir litre suya yaklaşık bir yemek kaşığı sirke yeterlidir. Sirke tadının yumurtaya geçmesini istemiyorsanız yumurtayı piştikten sonra kısa süre temiz suda bekletebilirsiniz. Yumurtanın sarısının akışkan kalmasını istiyorsanız 3-4 dakikalık pişirme süresi idealdir. Daha katı bir sarı için süreyi biraz daha uzatabilirsiniz.