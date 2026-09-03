Napoli mutfağından çıkan enfes lezzet: Parmigiana alla napoletana

İtalya’nın Campania bölgesine, özellikle Napoli şehrine özgü olan Parmigiana alla Napoletana, patlıcanın mutfakta ulaşabileceği en görkemli zirvelerinden biridir. Kuzey usulü patlıcan gratenlerden veya ızgara yapılan hafif versiyonlardan farklı olarak otantik Napoli usulünde; patlıcanlar derin yağda kızartılır (hatta geleneksel bazı Napoli evlerinde un ve yumurtaya bulanarak kızartılır), üzerine ev yapımı koyu bir domates sosu (passata) ve taze mozzarella eklenerek fırınlanır. Fırından çıktığında dumanı tüten, peynirleri uzayan ve domatesin asiditesiyle patlıcanın umami lezzetinin bütünleştiği harika bir yemektir.

PARMIGIANA ALLA NAPOLETANA TARİFİ

Malzemeler

3 adet iri ve kemer/bostan patlıcanı (0.5 cm kalınlığında uzunlamasına dilimlenmiş)

Kızartmak için bol ayçiçek veya zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz (acı suyunu salması için)

800 gram olgun İtalyan domates rendesi (Passata veya San Marzano domates)

2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

2 diş sarımsak (hafif ezilmiş)

1 demet taze fesleğen yaprağı

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

300 gram Fior di Latte veya Mozzarella peyniri (küp doğranmış ve suyu süzülmüş)

100 gram rendelenmiş Parmigiano Reggiano (Parmesan) veya Pecorino Romano peyniri

Yapılışı