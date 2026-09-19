Ne bidon delinir ne yaprak erir: 2 yıl dayanıklı kütür kütür salamura asma yaprağı kurulumu

2 yıl boyunca erimeyen, sapasağlam ve kütür kütür kalan salamura asma yaprağı kurmanın sırrı, doğru tuz oranı ve yaprakların bidona susuz, sıkı bir şekilde basılmasında saklıdır. İşte, 2 yıl dayanıklı kütür kütür salamura asma yaprağı kurulumu...
SALAMURA ASMA YAPRAĞI KURULUMU
Yaprakları Hazırlama ve Sarartma
- Yaprakları yıkamadan, 4-5 adet olacak şekilde üst üste dizerek desteler oluşturun. (Yıkanan yaprak daha çabuk eriyebilir, kullanırken yıkayacağız).
- Geniş bir tencereye bol su koyup kaynatın.Hazırladığınız yaprak destelerini kaynayan suya batırın.
- Yaprakların rengi yeşilden sarıya döndüğü an (yaklaşık 10-15 saniye içinde) kevgirle sudan alın. Çok fazla haşlamayın, sadece renk değiştirmesi yeterlidir.
- Sararan yaprakları geniş bir tepsiye sererek tamamen soğumasını sağlayın.
Bidona Sıkıca Basma (En Kritik Aşama)
- Soğuyan yaprak destelerinin sap kısımlarına hafifçe kaya tuzu serpin. Desteyi rulo şeklinde gevşekçe sarın veya katlayın.
- Bidonun tabanına bir tutam kaya tuzu atın. Hazırladığınız yaprak rulolarını bidona hiç boşluk kalmayacak şekilde, bastırarak çok sıkı bir şekilde yerleştirin.
- Her 2-3 sırada bir üzerlerine az miktarda kaya tuzu serpiştirin. Bidon tamamen dolana kadar bu işleme devam edin.
- Sıkı basmak, içerideki havayı minimuma indirir ve bidonun şişip delinmesini önler.
Salamura Suyunun Hazırlanması ve Eklenmesi
- Yaprakları haşladığınız sıcak suyu veya ayrı bir kaynar suyu kullanabilirsiniz.
Ölçü: 1 litre kaynar suya yaklaşık 1 çay bardağı (klasik) kaya tuzu ekleyip iyice eritin. Tuz oranının tam olduğunu anlamak için suya temiz bir çiğ yumurta bırakabilirsiniz; yumurta suyun yüzeyine çıkıyorsa tuz oranı mükemmeldir.
- Hazırladığınız tuzlu suyu tamamen soğutun.
- Soğuyan salamura suyunu, bidonun üzerini geçecek kadar yavaşça dökün. Yapraklar suyu çekeceği için bir süre bekleyip eksildikçe su ilave edin.
Kapatma ve Saklama
- En üste yaprakların yukarı çıkmasını önlemek için temiz bir taş, ağırlık veya plastik aparat koyun.
- Bidonun ağzını önce temiz bir buzdolabı poşeti ile kapatın, ardından kapağını hava almayacak şekilde çok sıkıca vidalayın.
- Serin, karanlık ve güneş görmeyen bir yerde muhafaza edin.
SALAMURA ASMA YAPRAĞI YAPMANIN HAYATİ İPUÇLARI
Sofralık Tuz Kullanmayın: İyotlu ince tuzlar yaprağı birkaç ay içinde çürütüp çamur gibi yapar. Kesinlikle kaya tuzu kullanmalısınız.
Hava Almama Garantisi: Bidonun delinmesinin veya asitlenmesinin ana nedeni içindeki havadır. Yaprakları basarken aralarında hava boşluğu kalmamasına dikkat edin.
Kullanım Aşaması: Yaprağı kullanacağınız zaman bidondan ihtiyacınız kadar çıkarın ve tuzunu salması için 1 gece önceden ılık suda bekletin. Yıkadıktan sonra güvenle sarabilirsiniz.