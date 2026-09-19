Ne bidon delinir ne yaprak erir: 2 yıl dayanıklı kütür kütür salamura asma yaprağı kurulumu

2 yıl boyunca erimeyen, sapasağlam ve kütür kütür kalan salamura asma yaprağı kurmanın sırrı, doğru tuz oranı ve yaprakların bidona susuz, sıkı bir şekilde basılmasında saklıdır. İşte, 2 yıl dayanıklı kütür kütür salamura asma yaprağı kurulumu...

SALAMURA ASMA YAPRAĞI KURULUMU Yaprakları Hazırlama ve Sarartma Yaprakları yıkamadan, 4-5 adet olacak şekilde üst üste dizerek desteler oluşturun. (Yıkanan yaprak daha çabuk eriyebilir, kullanırken yıkayacağız).

Geniş bir tencereye bol su koyup kaynatın.Hazırladığınız yaprak destelerini kaynayan suya batırın.

Yaprakların rengi yeşilden sarıya döndüğü an (yaklaşık 10-15 saniye içinde) kevgirle sudan alın. Çok fazla haşlamayın, sadece renk değiştirmesi yeterlidir.

Sararan yaprakları geniş bir tepsiye sererek tamamen soğumasını sağlayın. Bidona Sıkıca Basma (En Kritik Aşama) Soğuyan yaprak destelerinin sap kısımlarına hafifçe kaya tuzu serpin. Desteyi rulo şeklinde gevşekçe sarın veya katlayın.

Bidonun tabanına bir tutam kaya tuzu atın. Hazırladığınız yaprak rulolarını bidona hiç boşluk kalmayacak şekilde, bastırarak çok sıkı bir şekilde yerleştirin.

Her 2-3 sırada bir üzerlerine az miktarda kaya tuzu serpiştirin. Bidon tamamen dolana kadar bu işleme devam edin.

Sıkı basmak, içerideki havayı minimuma indirir ve bidonun şişip delinmesini önler. Salamura Suyunun Hazırlanması ve Eklenmesi Yaprakları haşladığınız sıcak suyu veya ayrı bir kaynar suyu kullanabilirsiniz. Ölçü: 1 litre kaynar suya yaklaşık 1 çay bardağı (klasik) kaya tuzu ekleyip iyice eritin. Tuz oranının tam olduğunu anlamak için suya temiz bir çiğ yumurta bırakabilirsiniz; yumurta suyun yüzeyine çıkıyorsa tuz oranı mükemmeldir. Hazırladığınız tuzlu suyu tamamen soğutun.

Soğuyan salamura suyunu, bidonun üzerini geçecek kadar yavaşça dökün. Yapraklar suyu çekeceği için bir süre bekleyip eksildikçe su ilave edin. Kapatma ve Saklama En üste yaprakların yukarı çıkmasını önlemek için temiz bir taş, ağırlık veya plastik aparat koyun.

Bidonun ağzını önce temiz bir buzdolabı poşeti ile kapatın, ardından kapağını hava almayacak şekilde çok sıkıca vidalayın.

Serin, karanlık ve güneş görmeyen bir yerde muhafaza edin.