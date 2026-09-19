Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ne bidon delinir ne yaprak erir: 2 yıl dayanıklı kütür kütür salamura asma yaprağı kurulumu
Paylaş

Ne bidon delinir ne yaprak erir: 2 yıl dayanıklı kütür kütür salamura asma yaprağı kurulumu

19.09.2026 10:38:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ne bidon delinir ne yaprak erir: 2 yıl dayanıklı kütür kütür salamura asma yaprağı kurulumu

Kışlık hazırlıkların en hassas noktalarından biri olan asma yaprağı salamurasında erime, kararma ve asitlenme nedeniyle bidon şişmesinin önüne geçilebiliyor. İşte, 2 yıl dayanıklı kütür kütür salamura asma yaprağı kurulumu...

Ne bidon delinir ne yaprak erir: 2 yıl dayanıklı kütür kütür salamura asma yaprağı kurulumu

2 yıl boyunca erimeyen, sapasağlam ve kütür kütür kalan salamura asma yaprağı kurmanın sırrı, doğru tuz oranı ve yaprakların bidona susuz, sıkı bir şekilde basılmasında saklıdır. İşte, 2 yıl dayanıklı kütür kütür salamura asma yaprağı kurulumu...

 

Ne bidon delinir ne yaprak erir: 2 yıl dayanıklı kütür kütür salamura asma yaprağı kurulumu

SALAMURA ASMA YAPRAĞI KURULUMU

Yaprakları Hazırlama ve Sarartma

  • Yaprakları yıkamadan, 4-5 adet olacak şekilde üst üste dizerek desteler oluşturun. (Yıkanan yaprak daha çabuk eriyebilir, kullanırken yıkayacağız).
  • Geniş bir tencereye bol su koyup kaynatın.Hazırladığınız yaprak destelerini kaynayan suya batırın. 
  • Yaprakların rengi yeşilden sarıya döndüğü an (yaklaşık 10-15 saniye içinde) kevgirle sudan alın. Çok fazla haşlamayın, sadece renk değiştirmesi yeterlidir.
  • Sararan yaprakları geniş bir tepsiye sererek tamamen soğumasını sağlayın.

Bidona Sıkıca Basma (En Kritik Aşama)

  • Soğuyan yaprak destelerinin sap kısımlarına hafifçe kaya tuzu serpin. Desteyi rulo şeklinde gevşekçe sarın veya katlayın.
  • Bidonun tabanına bir tutam kaya tuzu atın. Hazırladığınız yaprak rulolarını bidona hiç boşluk kalmayacak şekilde, bastırarak çok sıkı bir şekilde yerleştirin. 
  • Her 2-3 sırada bir üzerlerine az miktarda kaya tuzu serpiştirin. Bidon tamamen dolana kadar bu işleme devam edin.
  • Sıkı basmak, içerideki havayı minimuma indirir ve bidonun şişip delinmesini önler.

Salamura Suyunun Hazırlanması ve Eklenmesi

  • Yaprakları haşladığınız sıcak suyu veya ayrı bir kaynar suyu kullanabilirsiniz. 

Ölçü: 1 litre kaynar suya yaklaşık 1 çay bardağı (klasik) kaya tuzu ekleyip iyice eritin. Tuz oranının tam olduğunu anlamak için suya temiz bir çiğ yumurta bırakabilirsiniz; yumurta suyun yüzeyine çıkıyorsa tuz oranı mükemmeldir.

  • Hazırladığınız tuzlu suyu tamamen soğutun.
  • Soğuyan salamura suyunu, bidonun üzerini geçecek kadar yavaşça dökün. Yapraklar suyu çekeceği için bir süre bekleyip eksildikçe su ilave edin.

Kapatma ve Saklama 

  • En üste yaprakların yukarı çıkmasını önlemek için temiz bir taş, ağırlık veya plastik aparat koyun.
  • Bidonun ağzını önce temiz bir buzdolabı poşeti ile kapatın, ardından kapağını hava almayacak şekilde çok sıkıca vidalayın.
  • Serin, karanlık ve güneş görmeyen bir yerde muhafaza edin.
Ne bidon delinir ne yaprak erir: 2 yıl dayanıklı kütür kütür salamura asma yaprağı kurulumu

SALAMURA ASMA YAPRAĞI YAPMANIN HAYATİ İPUÇLARI

Sofralık Tuz Kullanmayın: İyotlu ince tuzlar yaprağı birkaç ay içinde çürütüp çamur gibi yapar. Kesinlikle kaya tuzu kullanmalısınız.

Hava Almama Garantisi: Bidonun delinmesinin veya asitlenmesinin ana nedeni içindeki havadır. Yaprakları basarken aralarında hava boşluğu kalmamasına dikkat edin.

Kullanım Aşaması: Yaprağı kullanacağınız zaman bidondan ihtiyacınız kadar çıkarın ve tuzunu salması için 1 gece önceden ılık suda bekletin. Yıkadıktan sonra güvenle sarabilirsiniz.

 

İlgili Konular: #Asma yaprağı #zeytinyağlı yaprak sarma #salamura