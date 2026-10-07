Ne mercimek ne de ezogelin! Soğuk kış günlerinin yeni şifası: Doyuruculuğuyla ana yemeğe kafa tutuyor

Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak, klasik çorbaların tekdüzeliğinden kurtaracak yöresel bir efsane... Konya mutfağının kadim Selçuklu mirası olan Mevlana Çorbası; içindeki yumuşacık eti, nohudu ve ipeksi yoğurt terbiyesiyle sıradan bir başlangıç değil, adeta başlı başına doyurucu bir ana yemek!

İşte şifası ve lezzetiyle sofralarınızın yeni favorisi olacak Mevlana Çorbası tarifi

MALZEMELER

Ana Malzemeler

* 250 gram kuşbaşı kuzu eti (veya tercihe göre dana eti)

* 1 su bardağı haşlanmış nohut

* 1 çay bardağı pirinç veya aşurelik buğday

* 1 adet orta boy kuru soğan (Bütün bırakılıp sonradan çıkarılacak veya ince doğranacak )

* 8 su bardağı et suyu (veya sıcak su)

* 1 tatlı kaşığı tuz ve karabiber

TERBİYESİ İÇİN

* 1 su bardağı süzme yoğurt

* 1 yemek kaşığı un

* 1 adet yumurta sarısı

Üzerinin Sosu İçin

* 2 yemek kaşığı tereyağı

* 1 tatlı kaşığı kuru nane ve pul biber

ADIM ADIM HAZIRLANIŞI

1.Etin Haşlanması: Çorbanın lezzet tabanını oluşturmak için kuşbaşı etleri geniş bir tencereye alın Üzerine et suyunu (veya normal suyu) ekleyip kaynamaya bırakın Kaynarken yüzeyde oluşan köpükleri (kefini) mutlaka alın. Bu işlem çorbanızın berrak olmasını sağlar Etler lokum gibi yumuşayana kadar yaklaşık 30-40 dakika haşlayın.

2. Bakliyatların Buluşması: Etler tamamen yumuşadığında, yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri tencereye ilave edin. Pirinçler açılıp yumuşayana kadar yaklaşık 10 dakika pişirin. Ardından önceden haşlanmış nohudu da ekleyerek tüm malzemenin kısık ateşte lezzetlerinin birbirine geçmesini sağlayın

3. Terbiyenin Hazırlanması (En Kritik Aşama): Çorbanın ipeksi dokusunu verecek terbiye için derin bir kasede yoğurt, un ve yumurta sarısını pürüzsüz bir krema kıvamına gelene kadar çırpın.

4. Alıştırma (Ilıtma) İşlemi: Terbiyenin çorbanın içine girdiğinde kesilmemesi için, kaynayan çorbanın suyundan birer kepçe alarak yoğurtlu karışıma ekleyin ve hızlıca çırpın. Bu işlemi 2-3 kez tekrarlayarak terbiyenin ısısını çorbanın ısısına yaklaştırın.

5. Terbiyenin Eklenmesi ve Sunum: Ilıttığınız terbiyeyi tencereye yavaş yavaş ip gibi akıtırken diğer yandan çorbayı sürekli karıştırın. Çorba hafifçe tıkırdamaya başladığında tuzunu ve karabiberini ekleyip ocaktan alın. Bu aşamadan sonra fokur fokur kaynatmamaya özen gösterin

6. Sosla Taçlandırma: Ayrı bir küçük tavada tereyağını eritin. Üzerine nane ve pul biberi ekleyip yakmadan kısa süre kızdırdıktan sonra dumanı tüten çorbanızın üzerinde gezdirerek servis yapın.

PÜF NOKTASI

Mevlana çorbasının terbiyesinin kesilmemesi için iki altın kural vardır. Birincisi, yoğurdunuzun mutlaka oda sıcaklığında olması gerekir. İkincisi ise çorba terbiye edildikten sonra kaynatılmamalı ve kısık ateşte çok kısa süre ısıtılıp ocaktan alınmalıdır . Ayrıca et suyu kullanmak çorbanın lezzetini ve besleyiciliğini katbekat artıracaktır