Orijinal Japon lezzeti: Evde mochi tarifi

Mochi, Japonya'nın geleneksel tatlıları arasında önemli bir yere sahip olan, yapışkan pirinçten veya pirinç unundan hazırlanan yumuşak dokulu bir lezzettir. Günümüzde dondurma, çikolata, meyve ve kırmızı fasulye ezmesi gibi farklı iç harçlarla hazırlanan mochi, hem görünümü hem de hafif yapısıyla tatlı severlerin favorileri arasında yer alıyor.

MOCHİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için

1 su bardağı glutinöz (yapışkan) pirinç unu

¾ su bardağı su

¼ su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı mısır nişastası (hamuru açmak için)

İç harcı için

Vanilyalı dondurma

Kırmızı fasulye ezmesi

Çikolata kreması

Çilek, muz veya isteğe göre farklı meyveler

MOCHİ NASIL YAPILIR?

Pirinç unu, su ve şekeri ısıya dayanıklı bir kapta pürüzsüz olana kadar karıştırın. Karışımı mikrodalgada toplam 2-3 dakika pişirin. Mikrodalga bulunmuyorsa benmari usulü de pişirilebilir. Hamur şeffaf ve elastik bir kıvam aldığında hazır demektir.

Tezgâha bolca mısır nişastası serpin ve sıcak hamuru dikkatlice üzerine alın. Hamuru hafifçe açarak eşit büyüklükte parçalara ayırın.

Hazırladığınız hamur parçalarının ortasına dondurma veya tercih ettiğiniz iç harcı yerleştirin. Hamurun kenarlarını dikkatlice kapatarak yuvarlak bir şekil verin.

Dondurmalı mochi hazırlıyorsanız şekil verdiğiniz tatlıları en az 1-2 saat dondurucuda bekletin. Diğer iç harçlarla hazırlanan mochiler ise kısa bir dinlendirme sonrasında servis edilebilir.