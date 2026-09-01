Orta Avrupa mutfağının patatesli klasiği: Pierogi Ruskie

Polonya mutfağının tüm dünyada en tanınan simgesi olan Pierogi, Türk mantısına veya İtalyan raviolisine kıyasla daha iri, yarım ay formunda ve son derece tatmin edici bir lezzettir. Pierogi Ruskie (Kızıl Rusya/Galiçya bölgesine atıfla) versiyonu ise iç harcındaki patates ve peynir dengesiyle en sevilen çeşididir. Önce suda haşlanıp ardından tereyağında dış yüzeyi hafif altın sarısı olana kadar sotelenmesi, ona hem yumuşak hem de çıtır iki farklı doku kazandırır.
PIEROGI RUSKI E TARİFİ
Malzemeler
- 3 su bardağı buğday unu
- 1 su bardağı ılık su
- 1 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı veya sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 3 adet orta boy patates (haşlanmış ve sıcakken ezilmiş)
- 200 gram tuzlu lor veya süzme beyaz peynir (tercihen Polonya usulü Twaróg veya sert çökelek)
- 2 adet orta boy kuru soğan (incecik küp doğranmış)
- 2 yemek kaşığı tereyağı (soğanları karamelize etmek için)
- 1 tatlı kaşığı tuz ve taze çekilmiş bol karabiber
- 2 yemek kaşığı tereyağı (tavada kızartmak için)
- Ekşi krema (Smietana veya katı süzme yoğurt)
- Taze kıyılmış frenk soğanı veya maydanoz
Yapılışı
- Tavada 2 yemek kaşığı tereyağını eritin. İnce doğranmış soğanları ekleyip kısık ateşte pembeleşip iyice karamelize olana kadar 10-12 dakika yavaşça kavurun.
- Haşlanmış ılık patatesleri, ufatılmış peyniri, karamelize soğanların yarısını, bol karabiber ve tuzu bir kasede karıştırın. Çatalla iyice ezip pürüzsüz bir püre kıvamına getirin ve soğumaya bırakın.
- Unu ve tuzu bir kaba eleyin. Ortasını açıp ılık suyu, yumurtayı ve eritilmiş tereyağını ekleyin. Pürüzsüz, yumuşak ve esnek bir hamur yoğurun. Üzerini kapatıp 20 dakika dinlendirin.
- Dinlenen hamuru tezgahta 2-3 mm kalınlığında açın. Su bardağı ağzıyla yuvarlak diskler kesin. Her diskin ortasına tepeleme 1 tatlı kaşığı patatesli harçtan koyun. Hamuru ikiye katlayıp kenarlarını parmaklarınızla sıkıca bastırarak yarım ay şeklinde kapatın (Dilerseniz kenarlarını kıvırarak desen verebilirsiniz).
- Bol tuzlu kaynayan suya Pierogi'leri atın. Mantılar suyun yüzeyine çıktıktan sonra 3 dakika daha haşlayıp kevgirle çıkarın.
- Geniş bir tavada 2 yemek kaşığı tereyağını eritin. Haşlanan Pierogi'leri tavaya alın. Her iki yüzeyi de hafif altın sarısı ve çıtır renk alana kadar 2-3 dakika soteleyin.