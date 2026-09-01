Orta Avrupa mutfağının patatesli klasiği: Pierogi Ruskie

Polonya mutfağının tüm dünyada en tanınan simgesi olan Pierogi, Türk mantısına veya İtalyan raviolisine kıyasla daha iri, yarım ay formunda ve son derece tatmin edici bir lezzettir. Pierogi Ruskie (Kızıl Rusya/Galiçya bölgesine atıfla) versiyonu ise iç harcındaki patates ve peynir dengesiyle en sevilen çeşididir. Önce suda haşlanıp ardından tereyağında dış yüzeyi hafif altın sarısı olana kadar sotelenmesi, ona hem yumuşak hem de çıtır iki farklı doku kazandırır.

PIEROGI RUSKI E TARİFİ

Malzemeler

3 su bardağı buğday unu

1 su bardağı ılık su

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı veya sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

3 adet orta boy patates (haşlanmış ve sıcakken ezilmiş)

200 gram tuzlu lor veya süzme beyaz peynir (tercihen Polonya usulü Twaróg veya sert çökelek)

2 adet orta boy kuru soğan (incecik küp doğranmış)

2 yemek kaşığı tereyağı (soğanları karamelize etmek için)

1 tatlı kaşığı tuz ve taze çekilmiş bol karabiber

2 yemek kaşığı tereyağı (tavada kızartmak için)

Ekşi krema (Smietana veya katı süzme yoğurt)

Taze kıyılmış frenk soğanı veya maydanoz

Yapılışı