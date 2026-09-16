Orta Avrupa’nın efsane lezzeti: Svickova

Doğu Asya veya Latin Amerika’nın baskın acı-baharatlı çizgilerinden sıyrılıp bambaşka bir doku arayanlar için Prag mutfağının en prestijli ana yemeği Svíčková (Sviçkova), tamamen sebzelerin doğal tatlılığı ile ekşi kremanın uyumuna dayanır. Bu yemeği sıra dışı kılan şey; fırında etle birlikte pişen kök sebzelerin püre haline getirilerek unsuz, tamamen doğal ve ipeksi bir sosa dönüştürülmesidir.

SVICKOVA TARİFİ

Malzemeler

800 g dana kontrfile veya bonfile (tek parça)

50 g kuyruk yağı veya tereyağı (eti marine edip yağlandırmak için)

2 adet büyük boy havuç (küp doğranmış)

2 adet maydanoz kökü veya kök kereviz (küp doğranmış)

1 adet büyük boy kuru soğan (doğranmış)

200 ml ekşi krema (sour cream) veya tatlı sıvı krema

1/2 adet limonun suyu ve rendelenmiş kabuğu

2 su bardağı et suyu

2 adet defne yaprağı, 4-5 adet yenibahar tane biberi, 1 çubuk tarçın

Tuz, karabiber ve 1 yemek kaşığı tereyağı

Yaban mersini veya kızılcık reçeli

Limon dilimleri

Yapılışı