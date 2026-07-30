Orta Doğu mutfağının ipeksi lezzet: Humus

Falafelden sonra vegan mutfağının en güçlü ve kadim ortaklarından biri olan Humus, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz mutfaklarının baş tacıdır. Piyasada satılan hazır humusların aksine, ev yapımı otantik bir humusun en büyük özelliği pürüzsüz, kadifemsi ve kremsi dokusudur. Bu tarifi sıradan bir nohut ezmesinden ayıran sır; nohut kabuklarının ayrıştırılması, tahin-limon emülsiyonu ve karıştırma esnasında kullanılan buzlu suyun yarattığı o ipeksi dokudur.
HUMUS TARİFİ
Malzemeler
- 2 su bardağı haşlanmış nohut (kabukları soyulmuş)
- Yarım çay kaşığı karbonat (nohutları haşlarken kabukların kolay ayrılması için)
- 1 çay bardağı kaliteli çifte kavrulmuş tahin
- 1 adet taze sıkılmış limonun suyu (yaklaşık 3-4 yemek kaşığı)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 3-4 yemek kaşığı buz gibi soğuk su veya 2 adet buz küpü
- 1 tatlı kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı tuz
- 3-4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
- Toz kırmızı biber veya sumak
- İnce kıyılmış taze maydanoz
- Bütün haşlanmış nohut taneleri
Yapılışı
- Haşlanmış veya konserve nohutları bir tencereye alın. Üzerine geçecek kadar su ve karbonatı ekleyip 10-15 dakika daha iyice yumuşayana kadar haşlayın. Sudan geçirip ovuşturarak yüzeye çıkan nohut kabuklarını ayıklayın. (Kabuksuz nohut, pürüzsüz kıvamın 1 numaralı şartıdır).
- Mutfak robotuna önce tahini, limon suyunu ve ezilmiş sarımsağı alın. Robotu 1-2 dakika çalıştırarak bu karışımın beyazlaşıp kremsi ve koyu bir kıvama gelmesini sağlayın.
- Beyazlaşan tahinli karışıma kimyonu, tuzu ve kabukları soyulmuş sıcak/ılık nohutları ekleyin.
- Mutfak robotunu yüksek devirde çalıştırmaya başlayın. Robot çalışırken haznenin üstünden azar azar buz gibi soğuk suyu (veya buz küpünü) ilave edin.
- Karışım tamamen açık renkli, pürüzsüz ve kadifemsi bir humus kıvamına gelene kadar yaklaşık 3-4 dakika püre yapın.
- Humusu geniş ve çukur bir servis tabağına alın. Kaşığın arkasıyla ortadan dışa doğru dairesel hareketlerle çukur oluşturacak şekilde yayın.