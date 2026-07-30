Orta Doğu mutfağının ipeksi lezzet: Humus

Falafelden sonra vegan mutfağının en güçlü ve kadim ortaklarından biri olan Humus, Orta Doğu ve Doğu Akdeniz mutfaklarının baş tacıdır. Piyasada satılan hazır humusların aksine, ev yapımı otantik bir humusun en büyük özelliği pürüzsüz, kadifemsi ve kremsi dokusudur. Bu tarifi sıradan bir nohut ezmesinden ayıran sır; nohut kabuklarının ayrıştırılması, tahin-limon emülsiyonu ve karıştırma esnasında kullanılan buzlu suyun yarattığı o ipeksi dokudur.

HUMUS TARİFİ

Malzemeler

2 su bardağı haşlanmış nohut (kabukları soyulmuş)

Yarım çay kaşığı karbonat (nohutları haşlarken kabukların kolay ayrılması için)

1 çay bardağı kaliteli çifte kavrulmuş tahin

1 adet taze sıkılmış limonun suyu (yaklaşık 3-4 yemek kaşığı)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

3-4 yemek kaşığı buz gibi soğuk su veya 2 adet buz küpü

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı tuz

3-4 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

Toz kırmızı biber veya sumak

İnce kıyılmış taze maydanoz

Bütün haşlanmış nohut taneleri

Yapılışı