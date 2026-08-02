Orta Doğu mutfağının vazgeçilmez salatası: Tabule tarifi

Lübnan başta olmak üzere Orta Doğu mutfağının en bilinen salatalarından biri olan tabule, taze yeşilliklerin ön planda olduğu besleyici bir tariftir. Zeytinyağı ve limonla lezzetlendirilen bu salata, hem et yemeklerinin yanında hem de tek başına hafif bir öğün olarak tüketilebilir.

TABULE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 çay bardağı ince köftelik bulgur

1,5 çay bardağı sıcak su

2 büyük demet maydanoz

Yarım demet taze nane

3 dal taze soğan

2 orta boy domates

1 yemek kaşığı domates salçası (isteğe bağlı)

4 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet limonun suyu

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

TABULE NASIL YAPILIR?

Bulguru derin bir kaseye alın ve üzerine sıcak suyu ekleyin. Kapağını kapatarak yaklaşık 10-15 dakika şişmesini bekleyin.

Bu sırada maydanoz, taze nane ve taze soğanı çok ince olacak şekilde doğrayın.

Domateslerin çekirdeklerini çıkarıp küçük küpler halinde doğrayın.

Şişen bulguru çatal yardımıyla havalandırın ve tamamen soğumasını bekleyin.

Bulguru yeşillikler ve domatesle karıştırın.

Ayrı bir kapta zeytinyağı, limon suyu, tuz, karabiber ve isteğe bağlı salçayı karıştırarak sos hazırlayın.

Sosu salatanın üzerine gezdirin ve tüm malzemeleri nazikçe karıştırın.

Servis etmeden önce buzdolabında 20-30 dakika dinlendirerek lezzetlerin birbirine geçmesini sağlayın.