Cumhuriyet Gazetesi Logo
Orta Doğu mutfağının vazgeçilmez salatası: Tabule tarifi

Orta Doğu mutfağının vazgeçilmez salatası: Tabule tarifi

2.08.2026 19:35:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Orta Doğu mutfağının vazgeçilmez salatası: Tabule tarifi

İnce bulgur, bol maydanoz, taze nane ve limonun eşsiz uyumuyla hazırlanan tabule, hafif ve sağlıklı sofraların en sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Pratik yapımı ve ferah aromasıyla dikkat çeken tabule, özellikle yaz aylarında ana yemeklerin yanında sıkça tercih ediliyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Lübnan başta olmak üzere Orta Doğu mutfağının en bilinen salatalarından biri olan tabule, taze yeşilliklerin ön planda olduğu besleyici bir tariftir. Zeytinyağı ve limonla lezzetlendirilen bu salata, hem et yemeklerinin yanında hem de tek başına hafif bir öğün olarak tüketilebilir.

TABULE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

  • 1 çay bardağı ince köftelik bulgur
  • 1,5 çay bardağı sıcak su
  • 2 büyük demet maydanoz
  • Yarım demet taze nane
  • 3 dal taze soğan
  • 2 orta boy domates
  • 1 yemek kaşığı domates salçası (isteğe bağlı)
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 adet limonun suyu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Image

TABULE NASIL YAPILIR?

Bulguru derin bir kaseye alın ve üzerine sıcak suyu ekleyin. Kapağını kapatarak yaklaşık 10-15 dakika şişmesini bekleyin.

Bu sırada maydanoz, taze nane ve taze soğanı çok ince olacak şekilde doğrayın.

Domateslerin çekirdeklerini çıkarıp küçük küpler halinde doğrayın.

Şişen bulguru çatal yardımıyla havalandırın ve tamamen soğumasını bekleyin.

Bulguru yeşillikler ve domatesle karıştırın.

Ayrı bir kapta zeytinyağı, limon suyu, tuz, karabiber ve isteğe bağlı salçayı karıştırarak sos hazırlayın.

Sosu salatanın üzerine gezdirin ve tüm malzemeleri nazikçe karıştırın.

Servis etmeden önce buzdolabında 20-30 dakika dinlendirerek lezzetlerin birbirine geçmesini sağlayın.

İlgili Konular: #lübnan mutfağı #tabule

İlgili Haberler

Balkan mutfağının geleneksel lezzeti: Patriot böreği tarifi
Balkan mutfağının geleneksel lezzeti: Patriot böreği tarifi Kat kat açılan hamuru, bol kıymalı iç harcı ve fırında çıtır çıtır olan dokusuyla Patriot böreği, Trakya mutfağının farklı lezzetlerini keşfetmek isteyenlere nefis bir alternatif sunuyor.
Evde pizza yapmak isteyenlere: Tam kıvamında margarita tarifi
Evde pizza yapmak isteyenlere: Tam kıvamında margarita tarifi İtalyan mutfağının en sevilen tariflerinden biri olan pizza margarita, az malzemeyle hazırlanan lezzetiyle öne çıkıyor. Evde kolayca yapabileceğiniz bu tarif sayesinde dışarıdan sipariş vermeden taş fırın lezzetine yakın bir pizza hazırlayabilirsiniz.
Yazın son lezzetleri sofralarda: Ağustos ayı sebze ve meyve rehberi
Yazın son lezzetleri sofralarda: Ağustos ayı sebze ve meyve rehberi Ağustos ayında yazın en renkli sebze ve meyveleri tezgâhlarda yerini korurken, mevsiminde tüketilen ürünler tazelik ve lezzet açısından öne çıkıyor. İşte Ağustos ayı sebze ve meyve rehberi...